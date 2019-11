La lucha por permanecer en la carrera electoral 

Síguenos en Facebook

Siete integrantes de la Comisión Permanente del Poder Legislativo esperan ser reelegidos en los comicios de 2020, pero antes debieron solicitar su licencia sin goce de haberes, según el Jurado Electoral Especial (JEE). Esta polémica es la que domina el actual debate público.

Para la autoridad electoral, los integrantes de la Permanente deben cumplir con adjuntar el original o copia legalizada de su permiso, al tener calidad de "funcionarios" del Congreso.

Argumentos

Entre sus motivos sostienen que la Permanente no se disolvió."El artículo 39 de la Constitución determina quiénes son los funcionarios del Estado de más alta jerarquía, dentro de los cuales están los representantes al Congreso".

Añaden que solicitar una licencia no generaría un desfase, debido a que los miembros de la Permanente pueden ser reemplazados por accesitarios.

Agregan que no pedirle la licencia sería darles un "trato privilegiado e injustificado".

Ha trascendido que en el Congreso no otorgarán licencia a ningún miembro de la Comisión Permanente que postule a los comicios de enero próximo. Un funcionario comentó que el pago de haberes se realizó después del 18 de noviembre, fecha límite para presentar la licencia ante el JEE. No hay, pues, argumentos para acreditar licencia por días que ya fueron trabajados.

Reclamo

Mario Mantilla ha sido uno de los primeros en aclarar su situación como integrante de la Comisión Permanente y candidato al Congreso en simultáneo.

El sábado, la personera legal de Fuerza Popular (FP) envió un escrito -al que este diario tuvo acceso- para subsanar la observación y explicó que el "naranja" no está obligado a presentar un permiso de su labor como legislador, porque un acuerdo del pleno del JNE, de setiembre de 2010, determinó que los congresistas en ejercicio "no están obligados a solicitar licencia sin goce de haber por tener la condición de representantes nacionales, además de ser su cargo irrenunciable".

En el documento, se preguntan, acaso alguna parte de la Constitución o de la Ley Orgánica de Elecciones ha variado para modificar dicho acuerdo.

"En efecto, el candidato Mario Mantilla tiene la condición de congresista, en esa condición es miembro titular en ejercicio de la Comisión Permanente. No se le ha conculcado o quitado su condición de congresista y mantiene todos sus derechos, por consiguiente, no hay razón jurídica para exigirle la licencia sin goce de haber", sostienen.

Explican que según la Resolución N° 0189-2019-JNE se argumenta que los trabajadores y funcionarios de los poderes públicos de los organismos y empresas del Estado deben presentar por escrito su licencia: "Es aplicable solo a trabajadores y funcionarios que no tienen la calidad de congresistas, representantes nacionales (...)".

Aseguran que hacerlo significaría ir contra el texto de la ley, con decisiones que lindarían con actos arbitrarios.

Posturas

La integrante de la Comisión Permanente, Karina Beteta (FP), aseguró que existe una campaña del Ejecutivo y el JNE. La fujimorista expresó su preocupación por la constante interferencia de algunos ministros de Estado.

"Nunca hemos visto un proceso tan hostil, con interferencia del Presidente y sus ministros. Nunca he visto a un premier y a una ministra (Gloria Montenegro) interfiriendo en un proceso electoral señalando a quién deben elegir y con campañas. Antes atacaban al Parlamento, ahora atacan al proceso electoral", sostuvo.

Además, no descartó que pueda ocurrir un fraude electoral, como ocurrió en Bolivia y Venezuela, y que el mismo podría ejecutarse con el voto electrónico, donde pueden realizarse irregularidades.

“Es evidente que hay una presión por parte del Ejecutivo hacia el JNE. Primero era para que se pronuncien en contra de que los congresistas disueltos inconstitucionalmente puedan ser candidatos, ahora viene una maniobra de acciones”, agregó.

Cuestionó también el requisito impuesto por el JEE respecto a pedir la licencia oportunamente. “¿De cuándo acá los congresistas pueden pedir licencia para postular? No hay necesidad de pedir licencia para poder postular como lo hacen los consejeros”, puntualizó.

Por su parte, Víctor García Belaunde subrayó no estar a favor de que los parlamentarios que buscan la reelección soliciten la debida licencia. “Lo que nunca se ha hecho antes quieren que se haga ahora, que pidan licencia sin goce de haber. Yo he sido cinco veces parlamentario y cinco veces candidato y nunca he pedido licencia. Cuando he pedido licencia sin goce de haber ha sido cuando me he ausentado y (solicité) un mes antes para hacer mi campaña”, expresó.

En ese sentido, remarcó que cuando hizo tal solicitud fue por propia cuenta y no por obligación. Explicó que si un legislador acude todos los días a trabajar al Congreso no puede pedir licencia, argumentando que eso tendría valor cuando se quiera ir a hacer campaña en provincia.

Por otro lado, consultado respecto a que si los legisladores son funcionarios públicos o no, precisó que estos sí lo son pero electos por el pueblo. Enfatizó que en el caso de los alcaldes y gobernadores, la ley sí les exige pedirla.

Observación

Para Fernando Tuesta, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), los integrantes de la Permanente no son funcionarios públicos.

Esto debido a que la norma aplica para "los servidores de la administración pública, como parte del Ejecutivo en sus diversos niveles".

"Los congresistas no lo son (funcionarios públicos) (...). Imposible y absurdo como, nuevamente, la interpretación de las normas alejadas del sentido de la representación y sus instituciones", escribió en Twitter.

Cabe resaltar que las observaciones también están relacionadas a procesos de elección interna en los partidos.

Solo cuatro organizaciones contaron con asistencia técnica de la ONPE para elegir a sus candidatos. Ellos son: Acción Popular, Partido Democrático, Somos Perú y Podemos Por el Progreso del Perú.

En lo que va de la fecha, son 22 las nóminas que han sido declaradas inadmisibles por ciertas observaciones, sin embargo, estas aún pueden ser subsanadas.

Precisamente, ayer venció el plazo para las correcciones, por eso, agrupaciones como: Solidaridad Nacional, FP, Perú Patria Segura, Juntos Por el Perú, el partido Aprista, etc, presentaron ayer la documentación necesaria.

La respuesta final para saber si seguirán o no en carrera se conocerá en los próximos días.