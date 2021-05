El presidente de Ecuador, Lenin Moreno, consideró que el candidato presidencial por Perú Libre, Pedro Castillo, es “chavista” y proviene de la organización terrorista Sendero Luminoso. En una entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer, señaló que, de resultar ganador de las Elecciones Generales 2021 en el Perú, Castillo traerá “miseria, opresión” y “exilio”.

“[¿Vio al candidato Castillo? ¿Le cree cuando dice que no es chavista?] No, bajo ninguna circunstancia. Es chavista y creo que tiene origen también en Sendero Luminoso. Independientemente del respeto que debemos tener por las ideas de los demás, yo creo que eso lo único que va a traer para el Perú es lo mismo que ha traído para Venezuela, miseria, opresión, exilio, esta diáspora no provocada, porque nadie abandona la tierra amada por voluntad propia”, sostuvo.

El último abril, Lenin Moreno expresó también su preocupación por el proceso electoral en el Perú y por el aspirante presidencial por Perú Libre.

“Me preocupa el destino fundamentalmente de nuestro vecino Perú. El candidato Pedro Castillo se ha declarado abiertamente pro Venezuela, admirador de [Hugo] Chávez, admirador de las dictaduras, y eso es preocupante. De todas formas, todos tenemos derecho a cambiar en la vida. A lo mejor él también cambia”, dijo en dicha oportunidad en una entrevista vía Zoom con La Nación.

“Cinco millones de venezolanos expulsados que han aliviado al dictador [Nicolás Maduro] de tener que proporcionales educación, salud, alimentación. Se ha complicado un poco para los países que hemos recibido estadías por ese exilio involuntario, pero los hemos recibido con cariño, con el cariño que se merecen los hermanos del mundo y de forma particular los venezolanos”, sostuvo Moreno.

Además, el mandatario indicó que -a su parecer- las diferencias porcentuales según las encuestas entre Pedro Castillo y su contendora política por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se van a “igualar”.

“En el Perú va a ocurrir lo mismo que ha pasado en Ecuador, se van a equiparar las oportunidades. En un comienzo el candidato [Andrés] Arauz, el candidato del castrochavismo, empezó con aproximadamente 14 puntos, si mal no recuerdo, sobre el candidato Guillermo Lasso, que propicia la libertad y la democracia y yo les decía a los compañeros: ‘esto se va a igualar’, y realmente no solo se igualó, sino que Guillermo Lasso sacó cinco puntos encima”, detalló.

Consideró, en esa línea, que no se debe “creer mucho” en los sondeos electorales ya que tienen “mucho interés detrás”.

“Es por eso que digo que en las encuestas no hay que creer mucho, hay mucho interés detrás de las encuestas y lo que suele pasar es que alguien dice ‘pero al final las encuestas aciertan’. Claro, al final porque te dicen una cifra y luego te van entregando en cómodas cuotas semanales la verdad hasta que coincide con la verdad. Entonces, no hay que creer nunca las encuestas cuando inician los procesos, lo que hay que creer a la encuesta es al final porque necesitan mantener su imagen”, dijo.

Finalmente, Moreno consideró que Castillo y Fujimori “van a quedar muy cerca” en los resultados finales de las Elecciones Generales 2021 y exhortó a los peruanos a votar con el corazón, pero también con la cabeza “pensando en el futuro”.

“Se van a igualar, me refiero a que van a quedar muy cerca. Decir quién va a ganar va a ser difícil, lo que hay que decirles a los hermanos peruanos es que tengan fe y que voten con el corazón y sobre todo, voten con el corazón, con la cabeza, pensando en el futuro y que vean los ejemplos de otros países de Latinoamérica”, acotó.

