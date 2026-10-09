No solo Lima Metropolitana tendrá una definición ajustada entre Rafael López Aliaga de Renovación Popular y Francis Allison de Avanza País, sino que el escenario se repetirá en otros distritos.

De acuerdo con información revisada por Correo y al cierre de esta edición, son al menos cinco los virtuales alcaldes que ganarán el primer lugar por una diferencia igual o menor al 1% (ver infografía).

Estos son los distritos de Lima Metropolitana donde los resultados cerrarán de manera ajustada. (Infografía: Diario Correo)

MÍNIMO

El distrito que tendrá un alcalde que obtuvo la victoria con una menor diferencia porcentual es Villa María del Triunfo.

Al 90% de las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Robert Ludeña de Renovación Popular tenía 54,295 votos, lo que equivale a un 22.8%, mientras que en el segundo lugar está Guido Iñigo de Somos Perú con 53,727 votos, es decir, el 22.6%.

La diferencia entre ambos solo es de 0.2%, en promedio, unos 568 votos.

Un dato no menor es que Iñigo fue elegido alcalde de Villa El Salvador para el periodo 2023-2026.

Al prohibirse la reelección, cambió de distrito.

Además, junto a su familia, es investigado por lavado de activos por la Fiscalía.

De acuerdo con un reportaje de Cuarto Poder, el clan familiar es poseedora de un millonario imperio económico que incluye corporaciones y un club de fútbol. Sin embargo, habrían obtenido todo ello mediante el uso de fondos ilícitos y el direccionamiento de contratos públicos.

El segundo distrito con una menor diferencia porcentual es San Juan de Miraflores.

Allí, al 92% de las actas contabilizadas por la ONPE, el candidato Edgar Mejía de Frente de la Esperanza tiene 45,051 votos, lo que representa un 20.7%.

Por su parte, Luis Mendieta de Alianza para el Progreso tiene 44,051 votos, es decir, un 20.2%.

La diferencia entre ambos candidatos, por ahora, es de 1046 votos (0.5%).

En el distrito de Barranco, los candidatos Manuel Espinoza de Renovación Popular y Felipe Mezarina de Somos Perú han obtenido, hasta el momento, 8431 y 8261 votos, respectivamente.

Es decir, solo los separa una diferencia de 170 votos que equivale al 0.6%.

En los distritos antes mencionados, el primer lugar puede variar. Sin embargo, el ganador siempre lo será por un margen ajustado.

La ONPE procesa las actas de las elecciones realizadas el 4 de octubre. Foto: ONPE.

CERCA AL 1

Además, hay dos distritos con alcaldes que podrían ganas las elecciones con menos del 1% de los votos.

El primero de ellos es Pucusana.

Enrique Manco de Frente Esperanza acumula 2463 votos (29.5%), mientras que Jhonny Calagua de Avanza País tiene 2384 votos (28.6%).

Lo único que separa a los candidatos es un porcentaje de 0.9, equivalente a 79 votos.

Cabe precisar que todavía no se puede hablar de un ganador, pues las actas contabilizadas hasta el momento en ese distrito van en 86%.

Es decir, están penidentes contabilizadas actas que suman por lo menos 1800 votos, por lo tanto, el resultado final del ganador puede cambiar.

Finalmente, está el distrito de Breña.

Allí, Iván Chang de Avanza País lleva la ventaja con 14,558 votos (21.8%).

En segundo lugar está Isabel Rodríguez con 13,928 votos (20.9%)

Por ahora, la diferencia de votos es de 630 (0.9%), pero sin un ganador claro.

Las actas contabilizadas por ahora son del 92%, pero en las actas pendientes hay por lo menos 8700 votos.

Por otro lado, existen por lo menos cinco distritos de Lima Metropolitana donde la diferencia porcentual entre el primer y segundo lugar no llega al 2%.

Estos son Santa Rosa (1%), Carabayllo (1.1%), Los Olivos (1.8%), Punta Negra (1.9%) y San Luis (1.9%).

La ONPE permite ver en tiempo real cómo avanzan los resultados electorales. (Foto: Captura web de ONPE)

LA CAPITAL

Por otro lado, para la alcaldía de la Municipalidad Metropolitana de Lima, si bien la victoria de Rafael López Aliaga de Renovación Popular es irreversible, no ganará con una gran diferencia.

Al cierre de esta edición, con el 92.729% de actas contabilizadas por la ONPE, López Aliaga tenía 1,444,529 votos (27.703%), mientras que Francis Allison de Avanza País sumaba 1,399,551 votos (26.841%).

La diferencia entre ambos es solo de 0.86%.

Expertos estiman que la diferencia porcentual entre ambos no supere el 1% de votos.