Lista de congresistas que no sustentan sus gastos de representación

Tras la denuncia del congresista no agrupado, Jorge Castro, sobre un supuesto cobro irregular de las actividades en la semana de representación de algunos parlamentarios. Correo ingresó a la página web oficial del Congreso para verificar cuántos legisladores no sustentaron sus gastos de representación este 2019.

46 congresistas del total de 123, que representan a las 25 regiones del Perú, no han sustentado sus gastos por su semana de representación de los meses de enero y febrero del 2019. Mientras que solo 44 sí se encuentran al día.

Asimismo, 43 parlamentarios han sustentado sus gastos de representación de solo el mes de enero de este año.

Entre los 41 congresistas que representan la región Lima, 14 no han sustentado sus gastos por semana de representación de los meses de enero y febrero. Entre ellos se encuentra la vicepresidenta Mercedes Aráoz, Jorge del Castillo (Apra), Yonhy Lescano (AP), Carlos Bruce (congresista de PPK y actual ministro de Vivienda), entre otros.

Lista sector Lima:

Neyra Olaychea Ángel - desde agosto 2018

Huilca Flores Indira - desde julio 2018

León Romero Luciana - desde octubre 2018

Carlos Bruce - desde octubre 2016

García Belaunde Víctor - desde octubre 2017

Chacón De Vettori Cecilia - desde noviembre 2017

Fujimori Higuchi Kenji - desde noviembre 2017 ( Hace aproximadamente el legislador señaló públicamente que renunciaba a ese tipo de ingresos)

Desde diciembre 2018

Mercedes Aráoz

Costa Santolalla Gino

Del Castillo Gálvez Jorge

Galarreta Velarde Luis

Lescano Ancieta Yonhy

Vierira Portugal Roberto

Vilcatoma De la Cruz Yeni

Asimismo, según el portal web del Congreso, 14 parlamentarios no han sustentado sus gastos de representación del mes de febrero 2019. Entre ellos se encuentran: Alberto De Belaunde, Edmundo Del Águila, Mauricio Mulder, Miagros Salazar, Miguel Torres, Gilbert Violeta, entre otros.

Por otro lado, en el caso de los representantes de la Mesa Directiva del Congreso, pudimos verificar a través del portal web del Congreso que el Presidente de la Mesa Directiva, Daniel Salaverry, no sustenta sus pagos por semana de representación desde marzo de 2018, en el caso de Segundo Tapia, quien es segundo vicepresidente, no sustenta desde enero de 2019, mientras que Yeni Vilcatoma (tercera vicepresidenta), no lo hace desde diciembre de 2018.

Cabe precisar que, la semana de representación consiste en cinco días hábiles por mes que son agendados por el periodo de un año al inicio de cada legislatura anual en julio. Durante estos días, la actividad en la sede del Congreso disminuye porque cada legislador, supuestamente, tiene que viajar a su región de origen para relacionarse con los ciudadanos que representa.