El congresista Guillermo Aliaga (Somos Perú), quien integra la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, aseguró este lunes que sus “intervenciones y votaciones” en este grupo de trabajo, “demuestran” su compromiso contra la corrupción.

Esto luego que el programa “Cuarto Poder” difundiera un reportaje en el que un aspirante a colaborador eficaz sostiene que el legislador participó en reuniones con el expresidente de la Corte Superior del Callao Walter Ríos y su asesor, Gianfranco Paredes, solicitando apoyo para su tío Eduardo Aliaga, quiera era procesado en el Juzgado de Familia del Callao por violencia en contra de su conviviente.

“Mis intervenciones y votaciones en la Comisión de Acusaciones Constitucionales demuestran mi firme compromiso contra la corrupción. He aprobado la investigación al fiscal suspendido Pedro Chávarry, al fiscal Tomás Gálvez, al ex juez supremo César Hinostroza, a los ex miembros del CNM y a todo personaje vinculado con la organización criminal de los Cuellos Blancos”, afirmó Guillermo Aliaga en un comunicado.

“Cuarto Poder” difundió también una serie de audios que evidencian conversaciones del padre de Guillermo Aliaga Pajares, Guillermo Aliaga Manassevitz, con el exjuez supremo César Hinostroza, con el exjuez Walter Ríos y Gianfranco Paredes. Todos ellos sindicados como parte de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

En ese contexto, el legislador precisó que quien debe responder por dichos audios es su padre.

“Todos los audios emitidos por el programa periodístico son de mi padre, por lo tanto, él es quien debe responder por lo dicho en ellos. Como hijo quiero a mi padre, pero no soy responsable de sus actos”, indicó.

Finalmente, Guillermo Aliaga descartó haber mantenido comunicación con Gianfranco Paredes y aseguró que “él mismo ha indicado que en el único audio donde menciona mi nombre, se encontraba mintiendo y fanfarroneando”.

El congresista de Somos Perú expresó su intención de colaborar con cualquier investigación o indagación que pueda surgir a partir de este hecho.