El Congreso de la República pagó S/ 131,634.15 los meses de agosto y septiembre a siete trabajadores que figuran en los planillones del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef). Correo revisó en el Portal de Transparencia Estándar la planilla de cada trabajador en ambos meses y sumó los montos registrados.

ANTECEDENTE. El caso salió a la luz el pasado 20 de septiembre, cuando el programa Cuarto Poder reveló que la bancada de Juntos por el Perú mantiene en sus despachos y comisiones a trabajadores cuyos nombres figuran en el padrón que el Movadef presentó en 2009 para inscribirse como partido.

En agosto y septiembre, Hilso Cladio Ramos Cosme, asesor principal del diputado César Tito Rojas, percibió S/ 28,910.22. Richar Leandro Tipo Quispe, asesor II del mismo despacho, recibió S/ 23,393.55. Zaida Yesel Huanca Mamani, asesora del senador José Chipana, cobró S/ 24,208.69. De igual modo, Genebrardo Mariano Arana Bazán, asesor de la Comisión de Procedimientos Especiales del Senado, que preside Hugo Ccahuana, recibió S/ 16,518.07.

Entre tanto, Edith Mota Palomino, técnica del diputado Alejandro Manay, recibió S/ 14,404.19. Renán Quispe Najarro, técnico del mismo despacho, percibió S/ 15,789.21, y Dick Jefferson Luya Asto, auxiliar del propio Ccahuana, recibió S/ 8,410.22.

RESPUESTAS. Hasta el momento, los congresistas de JP no han mostrado ninguna intención de retirar a estos trabajadores. Por el contrario, los han defendido. El senador Chipana, ante el dominical, afirmó que desconoce la inscripción en el padrón de su subordinado.

Por su parte, el diputado Tito Rojas, en cuyo despacho laboran dos de los trabajadores señalados, negó haber fundado el Movadef y evitó brindar más detalles del tema.

Cabe recordar que los propios Tito Rojas como Chipana han sido vinculados al Movadef.

INSÓLITO El Congreso no tiene filtros para este tipo de contrataciones.

Negativa

Dos de los siete trabajadores sirven en el despacho del diputado César Tito Rojas, quién negó que haya fundado el Movadef.

DATO

7 trabajadores que figuran en el padrón del Movadef han sido contratados por el Congreso.