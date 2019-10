Luciana León: nuevos audios explican cómo era la entrega del dinero (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Nuevos audios vinculados a la investigación que la Fiscalía de la Nación le sigue a Luciana León, integrante de la Comisión Permanente, por sus vínculos con la organización criminal 'Los intocables ediles' fueron revelados por “Panorama”.

En una de las grabaciones se oye a Billy Félix Martel sindicado como lugarteniente del financista de la referida organización, Alex Peña, explicar cómo se envolvía el dinero en sobres manila para hacer los “tamalitos”.

Billy Félix Martel: Todo está en un sobre manila, ¿no loco?

Alias Manolo: Claro pe'.

Billy Félix Martel: Ya, la plata en otro sobre de manila también, ¿no?

Alias Manolo: No, no.

Billy Félix Martel: ¡No! La plata tiene que meterlo. Mételo en un sobre manila, la de carta chiquito la plata. Así como la que tengo billete, de largo y dentro al otro sobre manila grande. Yo ahorita voy a llamar a la tía, de repente tienen que dejar a alguien pe'. Engrámpalo.

Alias Manolo: Claro, ya.

Billy Félix Martel: Engrampa el billete, el sobre de manila del billete. Lo engrampas y lo metes en otro sobre de manila grande junto con los documentos para que no se vea. También lo engrampas y pones Alex nomás en el sobre.

En otro de los audios, se escucha a la entonces asesora de León, Betsy Matos Franco, decirle “eres el intocable” a Alex Peña mientras coordinaban una reunión.

Betsy Matos Franco: ¿Cuándo pues?

Alex Peña: Ya déjame ver mis pagos y yo te llamo en un cuarto de horita.

Betsy Matos Franco: Ya pues, porque a ver si es que te voy a ver.

Alex Peña: Ya, ya doctora.

Betsy Matos Franco: Bueno tú que tienes tanta seguridad mejor pasa por donde yo estoy, ¿digo no?

Alex Peña: Ya doctora.

Betsy Matos Franco: A ti no te pasa nada, eres el intocable.

Como se recuerda, el martes pasado, un equipo de la Fiscalía de la Nación inició el allanamiento al departamento, en San Isidro, de Luciana León Romero. A ella se le investiga de manera preliminar por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado y cohecho pasivo propio por sus aparentes nexos con la organización criminal Los intocables ediles.