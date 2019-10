Luciana León: "Rechazo tajantemente las imputaciones en mi contra" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La integrante del Congreso disuelto Luciana León rechazó las imputaciones en su contra de que habría recibido dinero por parte del empresario Alexander Peña Quispe, sindicado como cabecilla de la organización criminal “Los Intocables ediles", pero aceptó que sí lo conoció.

"Sí es cierto que lo he conocido en alguna oportunidad, pero eso no significa que yo sea parte de una red. Sí, es cierto que lo he conocido, pero más nada", dijo la integrante de la Comisión Permanente del disuelto Congreso sobre Alexander Peña Quispe.

"Rechazo tajantemente las imputaciones en mi contra, niego enfáticamente de que sea parte de una red", sostuvo Luciana León desde su vivienda.

"Hoy he tomado conocimiento (de los hechos) por dichos de terceros a la hora que han venido la Fiscalía y policía para el allanamiento a mi domicilio. Como política yo sé que se tiene prestar facilidades", indicó la exparlamentaria.

Como se sabe, la Policía Nacional el Ministerio Público allanaron hoy el departamento de Luciana León (Apra), y el inmueble de su hermano Rómulo Diego León Romero; así como a la vivienda de la asesora Betsy Cecil Matos, ubicada en la ciudad de Trujillo.

Además, trascendió que la asesora de Luciana León, Betsy Cecil Matos Franco y el empresario Alexander Peña Quispe, cabecilla de la organización criminal “Los Intocables ediles, mantuvieron una estrecha relación, según ño demuestra más de 30 conversaciones telefónicas.