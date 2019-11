Luciana León: PJ declaró infundada la apelación por allanamiento a su domicilio

Síguenos en Facebook

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia declaró infundado el recurso de apelación al allanamiento e incautación de bienes de Luciana León, miembro de la Comisión Permanente, quien es investigada por el Ministerio Público en el marco del caso ‘Los Intocables Ediles’.

“[Se resuelve] Declarar infundados los recursos de apelación formulados y sostenidos por escrito por la defensa técnica de la señora investigada doña Luciana Milagros León Romero”, indica el documento del Poder Judicial (PJ).

La resolución confirma los “autos emitidos en todos sus extremos por el señor juez del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria: Número Uno, del veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, en el que declaró fundados 1) Los requerimientos de allanamiento y registro domiciliario, con descerraje en caso de negativa o ausencia de personas, en los inmuebles ubicados en a) avenida Angamos Oeste [...] distrito de San Isidro [...] ; incautación de bienes, especies y documentos que guarden relación con los delitos investigados contra LMLR [Luciana León] o decomiso, 2) la solicitud de levantamiento del secreto de las comunicaciones” de Luciana León.

Como se recuerda, el pasado martes 22 de octubre la fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales contra Altos Funcionarios, allanó el departamento de Luciana León, como parte de la investigación contra la organización criminal “Los Intocables Ediles”, acusada de cobrar cupos en el distrito de la Victoria.

León es investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado y cohecho pasivo. La fiscalía inició las pesquisas tras determinar la relación de su asesora principal, Betsy Matos con uno de los cabecillas de dicha red criminal, Alexander Peña Quispe.

Luciana León rechazó las imputaciones del Ministerio Público e indicó que su mayor preocupación es conocer la verdad.

“Mi mayor preocupación e interés y hacia ahí voy a ir, es que se conozca la verdad. No he sido y niego tajantemente ser parte de una red [criminal] y los delitos y acusaciones tan serias como las que se me están dando”, dijo.