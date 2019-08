Luis Castañeda Lossio admitió haber recibido aportes de OAS para su campaña del 2014 (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Rompió su silencio. El exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio admitió que la empresa brasileña OAS aportó dinero a su campaña municipal en 2014, reveló esta noche Punto Final.

El exburgomaestre decidió declarar ante el fiscal del Equipo Especial Lava Jato Michel Chávez Terán luego de que su hombre de confianza, Martín Bustamante Castro, haya decidido acogerse a la colaboración eficaz.

El representante del Ministerio Público le preguntó si OAS aportó para su campaña con la que pretendía alcanzar el sillón municipal, a lo que Castañeda respondió: “Sí, hubo el ofrecimiento, pero no puedo dar más detalles ya que no me meto mucho en tema de aportes, para no crear una relación”.

Según el documento mostrado en el mencionado dominical, el exalcalde confesó que el expresidente de la constructora brasileña, Leo Pinheiro, le ofreció aportar a su campaña en una reunión que se realizó en el departamento de Bustamante Castro.

“Pinheiro ofreció ayudarme en la campaña municipal del 2014. Dicho ofrecimiento fue en una reunión, en el departamento de Martín Bustamante Castro. Él me dijo que quería ayudarme en la campaña y yo le dije: ya, está bien, gracias. No le dije nada más. En dicha reunión estaban presentes Giselle y Martín”, se lee en el oficio.

Castañeda señaló que dicho aporte estaba dentro de la legalidad y que cree que Martín Bustamante se encargó de recibir el dinero de OAS.

“No puedo decirlo, pero ellos sabían que no significaba ningún rédito hacia ellos. Dicho aporte estaba dentro de lo permitido por ley”, indicó.

En el interrogatorio ante el fiscal Chávez, Castañeda negó haber recibido dinero de Odebrecht, pero fue desmentido por el propio Jorge Barata, un día después desde Brasil.

Cabe recordar que Barata confesó que Odebrecht entregó 112,000 dólares a la campaña de Luis Castañeda a través de Bustamante Castro.