Luis Castañeda Lossio negó haber recibido aportes a cambio de una concesión (VIDEO)

El ex alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, consideró que no es delito recibir financiamiento privado para una campaña electoral.

"Nosotros nos hemos comportado conforme a ley. Las campañas, ¿si no las financia el sector privado, quién las financia? ¿El sector público? El sector público no puede financiar campañas. Hay dos manera que las podría hacer con autorización expresa, el Estado participa dándole créditos en los periódicos o con publicidad(...). No es delito", subrayó la ex autoridad edil en el dominical 'Rey con Barba y Tudela' en Willax.

Luego, Castañeda Lossio negó haber recibido un aporte irregular de una empresa durante su campaña electoral a cambio de una concesión de una obra en el futuro.

"Que me digan si han encontrado alguna campaña que no haya sido financiada. Que haya correspondido a un pre soborno, no", remarcó.

Posteriormente, el ex alcalde dijo que existen personas que pretenden insinuar que él recibió coimas a cambio de obras porque desean pasar desapercibidos.

"(Coimas a cambio de obras) eso es lo que quieren insinuar porque de repente tienen algunos favoritos o favoritas y quieren hacer (...) para que pasen desapercibidos y están sacando cosas que realmente te distraen", enfatizó.

"Conciencia totalmente tranquila"

En otro momento, la ex autoridad edil estimó que saldrá airoso de la acusación con respecto a que recibió 100 mil dólares de la empresa OAS y aseguró que tiene "la conciencia totalmente tranquila".

"De las acusaciones políticas, en ese sentido, tengo la conciencia totalmente tranquila. Ni una sola persona puede decir que Lucho Castañeda Lossio le ha dado (...). Ahora dentro de la institución que puede dar 'x' o 'z', no lo sé. No quiero presumir que en mi plana gerencial habido gente bastante buena. Ahí están las obras de mi gestión", afirmó.