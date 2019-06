Luis Castañeda Lossio no acudió a declarar a la Fiscalía por problema médico

El ex alcalde de Lima Luis Castañeda Lossio no asistió a la citación que le hizo la Fiscalía para que responda por sus presuntos vínculos con la empresa brasileña OAS en los proyectos By pass 28 de julio y la Línea Amarilla.

Según la investigación que realiza el fiscal del equipo especial Carlos Puma, el ex burgomaestre habría beneficiado con dichas obras a OAS a cambio de la entrega de 100 mil dólares como apoete a su campaña en el 2014.

Esta es la primera citación que la Fiscalía hace a Castañeda. Su asistencia estaba pactada a las 9 de la mañana pero nunca apareció.

Fuentes fiscales indicaron a este diario que al no asistir el ex funcionario edil se reprogramará su citación para los próximos días.

El abogado de Castañeda Lossio, Bryan Werner Kabsther Berríos, presentó un certificado médico que dejaba constancia que su patrocinado estaba enfermo con faringitis.

El fiscal Carlos Puma levantó un acta para las personas que estaban presentes. A la citación también acudieron las procuradoras Cynthia Aragón La Rosa y Silvia Cuba.