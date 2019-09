Luis Iberico sobre adelanto de elecciones: Reforma constitucional no puede ser unilateral

El parlamentario de Alianza para el Progreso, Luis Iberico, aseguró que su bancada no apoyará el adelanto de elecciones, cuando el proyecto de ley del Ejecutivo se debata y vote en el Pleno del Congreso.

Durante una entrevista en Canal N, el legislador indicó que una reforma constitucional "no puede ser una imposición ni darse de forma unilateral".

"No vamos a apoyar con nuestros votos esa reforma constitucional. No puede ser unilateral, no puede ser una imposición, tiene que ser hecha por el Congreso de la República de una manera muy mayoritaria", remarcó.

En ese sentido, Luis Iberico refirió que una iniciativa como la del Ejecutivo podría concretarse bajo un cronograma adecuado y tras el oportuno análisis.

"Se puede adelantar el cronograma, pero tiene que ser producto de un amplio acuerdo político porque estamos hablando de reformar la Constitución y una reforma de Constitución no es un yo me sueno la nariz y sale una reforma", subrayó.

Propone mesa de diálogo

En otro momento, Luis Iberico propuso la instalación de una mesa de negociación política conformada por las diversas bancada en miras a analizar de forma minuciosa si es o no oportuno el adelanto de elecciones.

Refirió que esa mesa de diálogo sería el "resultado positivo" del encuentro sostenido por presidente Martín Vizcarra y el titular del Congreso, Pedro Olaechea, del 3 de septiembre pasado.

"Ahora, hay que dar el segundo paso. Mi punto de vista es que a través de estas reuniones se acuerden generar una mesa de negociación política, donde esté presente los representantes de los partidos políticos que están en el Congreso", sostuvo.

"En esa mesa política es donde se deben tomar todas decisiones políticas. Ahí (se vería) cómo hacemos para pasar esta ola, adelantando o no las elecciones", agregó.

"Lo más probable es que quede en la Comisión de Constitución"

Posteriormente, el legislador consideró que el proyecto del adelanto de elecciones anunciado por Vizcarra en el mensaje de la Nación, se quede en la Comisión de Constitución, cuyos integrantes lo vienen analizando.

"Lo más probable es que quede en la Comisión de Constitución. No sé si va a llegar al Pleno (...). ¿Qué tenemos que hacer? ¿Buscar el diálogo? ¿Cómo? Hay dos personas que ya se sentaron a conversar, el presidente del Congreso con el presidente del gobierno", recalcó.