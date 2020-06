El primer vicepresidente del Congreso, Luis Valdez (Alianza para el Progreso), indicó este martes que la Mesa Directiva pedirá a los voceros de las agrupaciones que formaron parte de la anterior composición del Parlamento que devuelvan el importe de S/ 5,200 que fue entregado como bonificación por la Comisión Permanente que presidió Pedro Olaechea.

El parlamentario consideró que este bono se emitió "de manera irregular" y precisó que cuando la dirección del Legislativo dio cuenta de este hecho decidió "dejarla sin efecto".

“Mañana la Mesa Directiva dará cuenta para que los voceros de las agrupaciones que permanecen en el Congreso, en un acto simbólico, devuelvan ese dinero y se revierta esta decisión sin que el Congreso lo requiera. Son fondos que corresponden a los peruanos y no se puede hacer uso de ese dinero como si fuera de ellos, ese dinero no les correspondía”, sostuvo en diálogo con ‘Exitosa’.

“Nuestro equipo no estuvo completo en el Congreso por la situación de la pandemia y no se dio cuenta de este hecho, ni el oficial mayor de entonces dio cuenta. Apenas nos enteramos de este hecho lo hemos dejado sin efecto”, agregó.

El legislador explicó que la bonificación no le correspondía a los exparlamentarios debido a que el régimen especial de los congresistas no contempla el pago de gratificaciones truncas. Agradeció, en ese sentido, la denuncia del excongresista Richard Arce quien dio a conocer este hecho.

“Es una gratificación que no se encuentra contemplada en una norma. No correspondía porque los parlamentarios tenemos un régimen especial donde no están reguladas las gratificaciones truncas”, señaló.

El sábado, el Congreso de la República informó que en el último día de la gestión de Pedro Olaechea como titular de la Comisión Permanente se aprobó el pago de una bonificación económica para los exlegisladores electos en 2016.

“La decisión que permitió el pago de una bonificación a los excongresistas que formaron parte del Parlamento disuelto proviene de un acuerdo de estricto cumplimiento firmado el 12 de marzo, último día de gestión del señor Pedro Olaechea como presidente de la Comisión Permanente” se lee un comunicado difundido en su cuenta de Twitter.

Esto se da luego de que el exparlamentario Richard Arce denunciara en sus redes sociales que el Congreso le depositó 5,200 soles en su cuenta personal pese a que ya no forma parte de ese poder del Estado desde la disolución del Legislativo el pasado 30 de setiembre.