El congresista Luis Valdez (Alianza para el Progreso) respondió este lunes a los cuestionamientos por su contra a Estados Unidos, mientras en su región La Libertad se registraban protestas de los trabajadores agrarios.

“Quiero aclarar que fue viaje programado con mucha anticipación, un viaje de orden familia que, así como congresista, como funcionario público, también soy padre de familiar, soy esposo y había problemas de orden familiar que había que atenderlos y no los podía postergar ”, afirmó en diálogo con Canal N.

Valdez indicó que consideró como “la mejor oportunidad” para cumplir con su viaje familiar fue en las fechas de festividades y ante la culminación de la legislatura.

“La mejor oportunidad y fecha que consideré fueron días que fueron feriados, que no había legislatura y que no había, por lo menos, el día que decidí viajar, no había estos problemas que se sucedieron, que son lamentables y nos solidarizamos con todas las personas afectadas”, señaló.

Además, el legislador precisó que podría tratarse de “un error político” que asume ya que no podía “abandonar” a su familia.

“[¿Fue un desacierto?] De pronto un error político que hay que asumirlo, pero también no podemos abandonar a la familia en momentos difíciles, más aún cuando te necesitan”, enfatizó.

Finalmente, refirió que si hay que “pedir disculpas públicas”, lo hará, y que no se puede discutir su trabajo, que “siempre ha estado a la vista”.

“Mi trabajo siempre ha estado a la vista, mi desprendimiento, mi vocación de servicio, eso no está en tela de juicio, mi transparencia también. Así que si hay que pedir disculpas públicas lo voy a hacer y lo haré, pero sí lo que quiero que quede claro es que ha sido un viaje programado para atender un problema familiar”, dijo.

APP implementa protocolo

El congresista indicó que desde el partido Alianza para el Progreso [APP] se ha implementado un protocolo de bioseguridad para la campaña electoral a fin de evitar contagios de coronavirus (COVID-19).

“Se ha aprobado un protocolo [en APP] para que adonde vaya nuestro candidato o vayan representantes o candidatos ya sea al Congreso o el Parlamento Andino puedan establecerse estos protocolos que son tan importantes no solo para nuestra convivencia social, diaria, cotidiana, sino también las campañas”, acotó.

