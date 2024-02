El ministro de Economía y Finanzas (MEF), José Arista, anunció la inminente salida del titular de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), Luis Enrique Vera Castillo, con el propósito de renovar la institución con nuevas perspectivas y enfoques.

En una entrevista con el diario El Comercio, Arista confirmó que efectivamente habrá un cambio en la dirección de la autoridad tributaria. No obstante, también destacó que actualmente se encuentra en proceso de evaluación para determinar quién podría ser el candidato más adecuado para asumir el liderazgo en esa posición.

“Sí. Nuestra idea es refrescar la Sunat con un cambio en la directiva . Si bien Enrique Vera ha hecho un buen trabajo, yo creo que es hora de refrescar la institución con gente que tenga nuevas ideas. En ese sentido, mi mensaje para la nueva autoridad, -(la cual) todavía estamos buscando haciendo algunas evaluaciones entre varios candidatos- es que tenemos que ampliar la base tributaria”, expresó.

El ministro de Economía y Finanzas señaló que ha observado la ausencia total de la Sunat en algunas provincias, por lo que considera imperativo rectificar esta situación.

“Yo he visto en provincias que la llegada de la Sunat es nula. Nula. Un día fui a la Sunat (en una zona de provincia) y pregunté: ¿Y dónde está el gerente de fiscalización? Y me contestaron que estaba haciendo teletrabajo desde Lima . ¿Pero cómo un gerente de fiscalización va a estar haciendo teletrabajo desde Lima? Esas cosas hay que ir corrigiendo. Hay que tener un poco más de empatía con la función que tenemos. No se debe permitir este tipo de vacíos institucionales que son aprovechados por la elusión o la evasión. Pero lo que queremos es darle nuevos aires para ampliar la base tributaria”, acusó.

Arista enfatizó que continuarán las modificaciones en el MEF, con el propósito de sustituir a aquellos funcionarios que no demuestren resultados positivos. En ese sentido, afirmó que ningún funcionario “es dueño de ningún puesto en el sector público”.

Vera asumió la posición de jefe de la Sunat en marzo de 2020, sucediendo a Claudia Suárez, quien renunció al cargo.