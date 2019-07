Luisa María Cuculiza: "Seré fujimorista hasta que Alberto Fujimori muera" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La exministra de la Mujer, Luisa María Cuculiza, aseguró que siempre será fujimorista hasta que el expresidente Alberto Fujimori deje de existir. En ese sentido, indicó que estima mucho al exjefe de Estado porque le dio la oportunidad de trabajar por el país.

"Voy a ser fujimorista hasta que el presidente Alberto Fujimori viva. Lo estimo mucho y le guardo un buen recuerdo al presidente, una gratitud enorme porque me ayudó a trabajar por el país de una manera muy humilde", sostuvo la también excongresista en diálogo con ATV Noticias.

"Me hizo llegar a la gente más pobre, a la gente más necesitada y yo vi como trataba a la gente y eso no lo voy a olvidar nunca", añadió.

De otro lado, María Luisa Cuculiza coincidió con la bancada de Fuerza Popular que calificó de presa política a la excandidata presidencial Keiko Fujimori.

"(Presa política) yo creo que sí porque no era una funcionaria pública (...). Que digan a quién le ha robado (...) está ocho meses presa y no tiene solución de nada (...). Los colaboradores eficaces a veces ni siquiera dicen la verdad. Eso no se puede aceptar", manifestó.