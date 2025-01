La presidente del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, consideró importe que el Congreso revise y analice con mayor profundidad las leyes aprobadas, pues algunas de ellas han sido cuestionadas y requieren de mayor estudio.

Indicó que es necesario un mayor esfuerzo por parte del Legislativo para mejorar las leyes en beneficio de la seguridad pública y evitar que se generen vacíos legales que beneficien a los delincuentes.

“Estoy de acuerdo, vivimos en una época de gran inseguridad”, dijo Luz Pacheco a Canal N, al lamentar que algunos delincuentes vuelvan a cometer delitos, tras ser liberados.

La titular del TC indicó que la alta tasa de homicidios y la sensación de inseguridad afectan a gran parte de la población. “Yo creo a todos nos genera mucha preocupación (esta problemática de la inseguridad), me parece que si alguien está viviendo de espaldas a esto, no está viviendo en el Perú (...) Me hace recordar a la época del terrorismo”, subrayó.

Por ello considera se debe atender la preocupación por la liberación de personas detenidas que posteriormente reinciden en delitos.

Respecto a la aplicación de la detención preliminar en el país, Luz Pacheco indicó que ha habido casos en los que se ha abusado de esa figura, afectando a ciudadanos y figuras políticas.

Para Pacheco, la preocupación radica en que muchas personas son detenidas sin pruebas claras. “Lo importante es que no huya”, dijo.