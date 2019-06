Luz Salgado aseguró que culminada sus funciones como congresista dará paso a las "nuevas figuras" de Fuerza Popular

Síguenos en Facebook

La congresista de Fuerza Popular, Luz Salgado, aseguró que cuando termine sus funciones como parlamentaria en el 2021, dará paso a las "nuevas figuras" de su agrupación política.

Ello indicó la fujimorista tras ser consultada por 'RPP TV' sobre la encuesta de Ipsos Apoyo en la que es percibida como la principal lideresa de Fuerza Popular, al margen de Keiko Fujimori.

En ese sentido, la legisladora mencionó que están surgiendo "figuras nuevas" en su partido político.

"Falta mucho para un proceso electoral presidencial. Están surgiendo figuras nuevas, muy importantes, esta encuesta no pone a Keiko (Fujimori) en la fotografía, espero que en la próxima sí. Están surgiendo nuevos valores en Fuerza Popular, de lo cual yo me alegro. He advertido que voy a dejar mi paso a estos nuevos valores", subrayó.

En otro momento, Luz Salgado mencionó que las encuestas son una foto del momento; sin embargo, admitió que es la más reconocida del partido por ser una de las fujimoristas más antiguas.

"Es una foto del momento, nosotros sabemos por la experiencia que las encuestas son muy cambiantes y van de acuerdo a la coyuntura. Lógicamente, soy una de las personas más antiguas, por lo tanto, la más reconocida", remarcó.