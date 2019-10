"Tendré que salir al balcón": Salgado dolida porque el Señor de los Milagros no pasará por el Congreso

Síguenos en Facebook

La titular de la Comisión Permanente Luz Salgado dijo estar dolida porque el Señor de los Milagros no pasará por el disuelto Congreso de la República, pero que como parte de su fe católica intentará salir al balcón.

"Me duele, porque todos los años he recibido a la procesión del Señor de Los Milagros , que ahora me digan que no voy a poder abrir las puertas para recibirlo, aunque sea voy a tener que salir al balcón, porque al Señor de Los Milagros nunca el Congreso de la República le ha cerrado las puertas, esto es parte de nuestra fe católica, yo católica y crisitiana, quiero recibir al Señor de Los Milagros y lo voy a hacer aunque sea desde el balcón", expresó en diálogo con la prensa.

Como se recuerda, el mayordomo de la Hermandad del Señor de los Milagros, Luis Manuel Orrillo Peña, confirmó que la imagen católica no visitará el Parlamento tras la decisión de disolución del presidente de la República, Martín Vizcarra.

CORTE DE CABLE

Luz Salgado también informó que le cortaron el cable de su despacho y que no podía informarse de las últimas noticias, por lo que pidió que se investigue.

"Ya nos había pasado con el canal del Congreso cortaron dos veces. Hemos llamado al área técnica y nos dicen que el técnico les ha dicho que hay corte de cable directamente desde la salida del señal del Congreso. Eso se tiene que investigar porque supuestamente Telefónica no puede dar razón de lo que acontecido", manifestó.