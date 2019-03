Luz Salgado sobre Salvador del Solar: "Espero que sea dialogante y no confrontacional"

La congresista de Fuerza Popular Luz Salgado espera que el actor Salvador del Solar, quien será el nuevo presidente del Consejo de Ministros, "sea dialogante" y "no confrontacional".

"Espero que haga bien su trabajo. Si lo han escogido es porque deben haber visto algunas cualidades y espero que resuelva, sea dialogante, no confrontacional, porque ya basta de confrontación que proviene siempre del Ejecutivo", expresó a Correo.

"Que busque el diálogo para poder resolver los grandes problemas que tenemos. (El Ejecutivo) tiene diferentes ministerios que no están ejecutando presupuestos, 800 proyectos pequeños que están por terminar y seguir con la lucha contra la corrupción, pero ese no es todo el problema. El problema grave está en que si las obras no se terminan ahí empieza la corrupción", agregó.

En ese sentido, la parlamentaria fujimorista espera que se componga todo el Gabinete Ministerial para "seguir con las diferentes tareas urgentes que necesita el país".

Como se recuerda, Salvador del Solar será en nuevo premier en reemplazo del César Villanueva, quien renunció al cargo.