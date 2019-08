Luz Salgado a Yonhy Lescano: "No tiene por qué aguantarnos, lo más sano es que pida licencia"

Síguenos en Facebook

La congresista de Fuerza Popular Luz Salgado le recomendó al legislador de Acción Popular Yonhy Lescano que pida licencia sin goce de haber si le parece tan incómodo trabajar con los miembros de su bancada.

"Si alguien no se siente bien el Congreso y hace rato está diciendo que este hemiciclo es precario, que no debemos estar aquí, que se retire, que pida licencia, que no cobre, que se vaya, porque si le es tan molesto trabajar con nosotros, no tiene por qué aguantarnos, soportarnos, ni nosotros tampoco a él, lo más sano, a medida de su salud porque ya no nos soporta es que pida licencia sin goce de haber y se retire", expresó en su intervención en el Parlamento.

Todo empezó porque Lescano dejó entrever que los miembros de la Comisión de Constitución son "ocupantes precarios" lo que generó la molestia de los integrantes de la bancada de Fuerza Popular.

“Yo no sé si puedo llamar a los miembros de la comisión de Constitución señores congresistas u ocupantes precarios del Congreso”, fueron las palabras del parlamentario de Acción Popular.

Como se recuerda, Yonhy Lescano pidió que el grupo parlamentario que presidente Rosa Bartra priorice el proyecto de ley que presentó el presidente de la República, Martín Vizcarra, para adelantar las elecciones para el 2020.