Marco Arana pide investigar a César Campos tras ser acusado de recortar sueldos a sus trabajadores (VIDEO)

El congresista del Frente Amplio, Marco Arana, pidió a la Comisión de Ética abrir una investigación contra su colega de Fuerza Popular, César Campos, quien fue acusado de recortar el sueldo de sus trabajadores el último domingo.

Además, el legislador señaló que este tipo de irregularidad continúa dándose en el Parlamento, debido a que, los casos anteriores no han sido investigados ni sancionados.

"Hay denuncias anteriores similares y no se ha sancionado. La impunidad genera estas reincidencias. Si hay otros casos que han sido denunciados y no se investiga y no se sanciona, se sienten en el deber de continuar", refirió.

Al ser consultado de que esta denuncia involucra a un accesitario del suspendido Guillermo Bocángel que juró en el cargo en junio del 2018, Arana respondió: "Eso demuestra que en el fujimorismo cada cual puede ser peor".

El último domingo, Campos Ramírez fue denunciado -ante el dominical "Punto Final"- por su asesor principal de cobrarle mil soles al mes por mantener su empleo.