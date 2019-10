Maria Isabel León: "Disolución tiene que quedar en manos del TC, que debe dirimir"

Síguenos en Facebook

La presidenta de la Confiep, María Isabel León, habló en exclusiva con Correo sobre la decisión del presidente Martín Vizcarra de disolver el Congreso, el papel que debe cumplir el Tribunal Constitucional (TC) ante esta situación, así como otros temas de coyuntura nacional.

Desde el cierre del Parlamento, la lideresa del más importante gremio empresarial del país se había mantenido en silencio.

A casi un mes de la disolución del Congreso por parte del presidente Martín Vizcarra, ¿la Confiep sigue considerando que él violó la Constitución?

Nosotros hicimos un pronunciamiento institucional el 30 de setiembre, que respondía a nuestra intención siempre de cuidar el marco constitucional. Somos un gremio que respeta el marco constitucional, así como la institucionalidad. Fue en ese sentido que sacamos el comunicado, que reflejaba el momento que estábamos viviendo en ese entonces. Lo que hemos dicho más adelante es que este tema tiene que quedar necesariamente en manos del Tribunal Constitucional, que es el ente que tiene que dirimir en este asunto.

Cuando se refiere a que el pronunciamiento "reflejaba el momento" (por el cierre del Congreso), ¿significa que han cambiado esa posición?

No, nosotros hemos hecho un pronunciamiento que responde a nuestros principios. Eso es lo que consideramos y no quita que sigamos adelante, porque tenemos que seguir construyendo el país, ya que esto es algo que ha ocurrido meses atrás. El país no se puede detener.

Para ser más preciso, ¿cuál es la opinión actual de la Confiep frente al cierre del Congreso?

La opinión la hemos dado ya, la hemos efectuado, hemos hecho un comunicado que responde a nuestra posición. Nosotros no variamos de posición, eso no implica que nosotros hayamos dicho que hay un golpe de Estado, que hay una insurrección y que hayamos tomado una posición por uno o por otro. Nosotros hemos asumido una posición principista respecto a la Constitución.

También dijeron que el país estaba sumergido, en ese momento, en una grave incertidumbre, ¿esa situación ha variado?

Lamentablemente, cuando hay situaciones como la que hemos vivido el 30 de setiembre y que no se sabe qué es lo que va a pasar, además de tener en camino una elección congresal, siempre se crea un espacio de incertidumbre.

Por eso, hemos tenido reuniones con el premier (Vicente Zeballos), justamente, para tender los puentes necesarios, aclarar la situación y, sobre todo, tener la garantía de que el modelo económico va a seguir adelante y que no va a haber ninguna aventura económica en nuestro país. Esa seguridad y esa garantía la hemos recibido del Premier.

Y entiendo que Zeballos ha saludado el diálogo franco y sincero con ustedes. Sin embargo, ¿no se contradice con las palabras que tuvo Vizcarra sobre los empresarios?

Creo que lo importante es ver lo que estamos haciendo en este momento y entender que los empresarios somos parte del país, que tenemos una enorme responsabilidad en crear las regulaciones necesarias para promover la economía, y en eso nos tenemos que centrar.

¿Es cierto que Zeballos les aseguró que la vigencia del modelo económico está garantizada?

El Premier fue muy enfático y repitió varias veces que en el Perú no va a haber ninguna aventura económica, ni ningún cambio en el marco constitucional. Es más, el Premier señaló que este marco constitucional y económico nos ha permitido reducir enormemente la pobreza en el país.

Sobre la posición de Zeballos, antes no descartó la posibilidad tener un modelo de Estado empresario, ahora dice otra cosa, ¿no cree que es incongruente?

Creo que esas palabras las dijo cuando estaba en otro escenario, era ministro de Justicia. Lo importante es lo que nos ha asegurado y a lo que se ha comprometido.

En esa reunión no solo estuvo el Premier, entiendo que participó la ministra de Economía, ¿qué imagen han tenido los empresarios de ella?

Ha tenido una participación muy serena, clara y enfática sobre lo que va a hacer. Nos ha informado sobre el uso de los Decretos de Urgencia, por ejemplo. También sobre las prioridades que tiene ella para reactivar la economía del país y crear sobre todo confianza, palabra que utilizaron y repitieron los tres ministros que vinieron.

Regresando al cierre del Congreso, si bien ustedes dejan su legalidad en manos del Tribunal Constitucional, ¿creen que no todo está consumado?

Creo que hay una situación de duda sobre si lo que hizo el Ejecutivo estuvo dentro del marco constitucional. Hay posiciones de constitucionalistas, del defensor del Pueblo, del Colegio de Abogados, quienes señalan que ha existido una infracción a la Constitución. Por eso, pensamos que el Tribunal Constitucional debe dirimir.

En su opinión personal, ¿está todo consumado?

En mi opinión personal, tenemos que esperar que el TC resuelva este tema, y nosotros seguir haciendo nuestra vida normal y seguir construyendo nuestro país.

¿Confía en este TC, pese al sesgo político que han tenido algunos magistrados?

Siempre hay magistrados que tienen sesgos políticos. De hecho, la elección de ellos se hace en un ente político, que es el Congreso. Es natural que haya diferentes posturas.

¿No cree que una posición tan importante, como es el cierre del Parlamento, debe resolverse dejando de lado el sesgo político?

Siempre tengo esperanza en la profesionalización de nuestros tribunos del país.

El defensor del Pueblo ha señalado que el TC debe admitir la demanda competencial que ha presentado el Congreso, ¿la Confiep comparte esa opinión?

A mí me parece que la posición del defensor (del Pueblo) es correcta, que tiene dentro de sus responsabilidades la de asegurar la independencia de los poderes del Estado, que garanticen evidentemente la democracia en nuestro país. Esta invocación me parece que es prudente y esperamos que el Tribunal Constitucional la pueda acoger.

¿Y cuál es la imagen que tienen los inversionistas del país, tras el cierre del Parlamento?

Nunca se ha vivido antes una situación de esta naturaleza dentro de un proceso democrático, como tener la disolución de un poder del Estado. Esto crea, definitivamente, incertidumbre como lo hemos manifestado en un principio, pero debemos seguir construyendo. Esperamos que las elecciones que van a venir nos den una estabilidad necesaria para seguir invirtiendo, tanto en el sector privado como en el público.

Entonces, ¿ya no mantenemos esa imagen de un país atractivo?

El Perú siempre es una plaza atractiva por su macroeconomía y su solvencia, pero no es suficiente. Tenemos que seguir generando las condiciones de predictibilidad y de seguridad sobre todo legal para que los inversionistas puedan saber que pueden seguir trayendo sus capitales con total seguridad.

¿Considera que hay bastante ineptitud en temas económicos de parte del Ejecutivo?

Lo digo porque las cifras revelan poca ejecución de los proyectos en los 18 ministerios... Hay una responsabilidad, sí, (del Ejecutivo) y hay que mejorar la gestión (...) Todos tenemos que hacer una autocrítica con relación a la función que tenemos. Hay que mejorar la gestión, la calidad del gasto público y que, sobre todo, la gente sienta el impacto del beneficio del crecimiento económico.

¿El Gobierno podrá hacer una reforma sustancial en el año y medio que le queda?

No le puedo dar una respuesta, no puedo adivinar lo que va a hacer al final. Sin embargo, vamos a tratar de apoyar para que hagan reformas y se sigan los pasos necesarios. Sobre todo para cumplir el plan de competitividad e infraestructura que ya ha aprobado el Gobierno, que es una gran gestión. Es la primera vez que tenemos un plan de esta naturaleza, que ha sido concordado con el sector público y los sociales.

El BCR ha reducido su estimado de crecimiento económico (PBI) del 4% al 2.7%, y usted prevé solo 2.5% para cerrar el año, ¿qué impacto puede tener este crecimiento tan bajo en el ciudadano?

Lo que pasa es que cuando no hay un crecimiento sostenido hacia arriba, el empleo se reduce, el impacto se ve ahí. Por eso nos preocupamos por el tema del crecimiento del país. No queremos más peruanos regresando a la pobreza.

Algunos sectores de la izquierda señalan a la Confiep como la gran responsable de la crisis en el país, ¿qué les diría?

Lo que tenemos que entender es que el país ha tenido un modelo económico que es de libertades, que le permite no solo a las grandes empresas, sino a las micro y pequeñas -que ya sabemos son el 99% en el país- generar riqueza, trabajo y bienestar. (...) El avance del país está en las cifras, tenemos un 46% de la población que vive en una clase media y hay muchísimo por hacer.

¿Qué ha hecho la Confiep para evitar que se repitan temas como el de Odebrecht y Club de la Construcción?

Nosotros somos un gremio que no agrupa empresas, nosotros agrupamos gremios empresariales y el gremio de la Construcción es el que agrupa a las empresas de ese sector. Este gremio ya ha retirado a todas las empresas que han estado involucradas con actos de corrupción, que deberían responder personalísimamente ante la justicia. (...) Estamos trabajando en el consejo privado anticorrupción, generando toda la línea de regulación y autorregulación interna que nos permita trabajar con honradez y decencia.

Sin embargo, hay una investigación fiscal contra miembros de la Confiep que los relaciona con aportes ilícitos a Fuerza Popular...

Esto es un tema que viene de muchísimos años atrás. Yo no era directora de Confiep y entiendo que se hizo una legítima campaña de información de parte de los gremios afiliados, quienes dieron donaciones que fueron ingresadas a nuestras cuentas con certificado de donación. O sea, todo de manera transparente. Odebrecht era, sin duda, una de las empresas que estaba afiliada a uno de los gremios y aportó. En ese momento no se sabía que estaba vinculada a actos de corrupción. Y si hay una investigación fiscal y desean el testimonio de los empresarios representantes de las empresas que aportaron, entonces tendrán que ir a hacer su descargo.

¿Por qué cree que la ciudadanía no está haciendo conexión con el empresariado, pese a que, según sus cifras, generan más del 80% del trabajo formal?

Lo que yo pienso, sinceramente, es que las empresas no comunican las acciones buenas que puedan hacer en su entorno. (...) El objetivo no solamente es crear bienes y servicios para beneficiar a cierto público, sino también generar fuentes de trabajo que le den bienestar a las familias y vincularse con la comunidad.

Perfil

María Isabel León, presidenta de la Confiep

Licenciada en educación por la Universidad Cayetano Heredia. Fue vicepresidenta de la Fipes y presidenta de la CADE 2015 por la educación.