María Jara asegura que premier está preparado para exponer mañana cuestión de confianza en el Congreso

La ministra de Transportes y Comunicaciones, María Jara, sostuvo que el el Gabinete Ministerial irá mañana al Congreso a primera hora, tras el anuncio el anuncio de una nueva cuestión de confianza de parte del Ejecutivo que busca configurar la elección de miembros del Tribunal Constitucional (TC).

Ante los medios de prensa dijo que “Estamos citados mañana temprano al Congreso, junto con el presidente del Consejo de Ministros, a exponer la propuesta”.

Finalizada la sesión extraordinaria convocada por el presidente Martín Vizcarra, María Jara detalló que esta se realizó para “cerrar” los detalles de la presentación de Salvador del Solar ante el Legislativo.

“Hemos estado en una reunión, una extensión de la reunión de la PCM. Hemos estado básicamente cerrando lo que va a ser la presentación del premier, de la petición de confianza que ha sido aprobada en Consejo de Ministros”, sostuvo.

Jara reiteró que están “seriamente preocupados” por el proceso de elección de los miembros del Tribunal Constitucional que se sigue el Congreso, por no responder “a canales adecuados de transparencia y equilibrio”.

“Decirle a la población que encuentre en el presidente, en el Gabinete, ese acompañamiento a esta demanda de limpiar nuestro régimen democrático. Estamos seriamente preocupados porque el ejercicio de una atribución del Congreso de la República no esté respondiendo a canales adecuados de transparencia, equilibrio, que permita tener participación y escrutinio de la población para que los miembros del TC sean realmente idóneos, sea realmente libres de interferencia política”, dijo.

A su turno, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, precisó que están convocados a las 8:30 de la mañana y que espera que todo “se resuelva dentro de la normalidad” ante la voluntad de ambos poderes “para sacar adelante la solución a los problemas” del país.

“Vamos a ir todos a la Congreso el día de mañana, nosotros estamos citados 8:30 de la mañana. Acudiremos un poco antes”, destacó.

Montenegro indicó también que le da la razón al presidente del Congreso, Pedro Olaechea, en que la elección de los miembros del TC no puede postergarse, pero “dentro de los cánones normales, éticos y morales".

“Yo le doy la razón a Pedro Olaechea, la elección es impostergable, pero dentro de los cánones normales, éticos y morales. No puede ser un asalto, no puede ser que once candidatos elegidos en media hora se puedan elegir a espaldas de la ciudadanía, candidatos relacionados con el Apra y el fujimorismo”, criticó.

Finalmente, dijo esperar que el pedido de cuestión de confianza sea revisado por el pleno antes que la elección de los miembros del TC, por ser “prioritario”.