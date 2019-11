Mario Mantilla revela que Juan Sheput le pidió "retardar algunos temas" en la Subcomisión

Síguenos en Facebook

El integrante de la Comisión Permanente Mario Mantilla reveló, en diálogo con Correo, que su colega Juan Sheput le pidió "cosas muy personales" como tratar ciertos temas o "retardas algunos" en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, grupo parlamentario que presidió.

Esto lo confesó luego de lamentar que Sheput haya afirmado que Fuerza Popular le ofreció la presidencia del Congreso con la condición de favorecer al exfiscal de la Nación Pedro Chávarry.

"La verdad, desconozco esos detalles. No sé por qué a estas alturas da ese tipo de comentarios, yo también podría hacer otras afirmaciones que el mismo Sheput me pidió. Son cosas muy personales", expresó Mantilla a este diario.

"Sobre, por ejemplo, para tratar cierto temas en la Subcomisión (de Acusaciones Constitucionales) o retardar algunos, pero yo prefiero dejarlo ahí, son cosas que han pasado, pero creo que no es la mejor forma que a estas alturas venga hacer este tipo de comentarios", agregó.

Asimismo, Mario Mantilla dijo que las declaraciones del miembro suplente de la Comisión Permanente responden a que los políticos buscar sacar ventaja de cualquier situación para tener una mejor posición.

"Pueden decir cualquier cosa. La verdad, no le puedo decir si inventa o no, solo que no es la coyuntura apropiada para decir estas cosas", indicó.

Como se recuerda, Juan Sheput dijo rechazó la propuesta Fuerza Popular de presidir el Parlamento con la condición de favorecer a Chávarry.

“A mi me ofrecieron la presidencia del Congreso y fue público, y me la ofrecieron en más de una oportunidad, y había un condicionamiento, el tema Chávarry (…) Ahí está en qué sentido fue mi informe (…) Entonces primero fueron mis principios y lo que yo segundo lugar quedó la ambición política”, señaló en Radio Nacional.