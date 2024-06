La exministra de Justicia y exlegisladora, Marisol Pérez Tello, cuestionó al actual Congreso por sacar leyes que representan un retroceso en materia de la lucha contra el crimen organizado, motivo por el cual consideró que ese Poder del Estado no goza de aceptación según las últimas encuestas. A ello, sumó el hecho de hacer una especie de blindaje a la presidenta Dina Boluarte respecto a las investigaciones en su contra por el “caso Rolex”.

“Pensé que el Congreso en el que estuve fue el peor, pero me equivoqué”, señaló en Canal N Marisol Pérez Tello. Incidió que aquella vez dijo: “como este jamás, y después me di cuenta que no, el siguiente fue peor, y este es realmente vergonzoso”.

“Hay un nivel de mediocridad, porque hay gente que no representa a nada, y apoyar un nivel delictivo que se ha encargado de desmantelar la posibilidad de hacer minería decente (...) Se cargan todo el sistema penal, porque también están retrocediendo en la ley contra el crimen organizado que era habilitar las investigaciones penales. El crimen organizado tiene más plata y más armas que el Estado, entonces necesitas dar más capacidades para investigarlos, interceptarlos y hacer seguimiento”, refiere.

La extitular de Justicia consideró que si el Congreso siguen así, “los que van a ir a la cárcel son los mochileros, no los narcotraficantes”.

“Caso Rolex”

Sobre el “caso Rolex”, Marisol Pérez Tello dijo que se tratan de “tonterías por vanidades, pero que esconden ilícitos penales como el soborno”. “Es clarísimo, ella recibe a título personal y por actos de gobierno para que termine asignando presupuesto, pero no hay que mentir, ella (Dina Boluarte) representa al país y no debe mentir, saliendo a decir que había trabajado toda su vida y que todo lo que tenía era fruto de su trabajo”, o que “los relojes eran de antaño”.

“Yo no le creo nada, primero las mentiras tienen patas cortas, y lo mejor es decir la verdad (...) Dina Boluarte se libró de la declaración falsa, pero no del cohecho”, refirió la excongresista.

Además, Marisol Pérez Tello considera que más allá de lo penal, hay un hecho político que la gente reclama, por lo que el Congreso no debería hacerse de la vista gorda. “Hay indicios razonables de la comisión de un delito. Con la información que ya se tiene el Parlamento tiene que cumplir su rol (...) Si el Congreso no actúa se va desbarrancar el país”, señaló al hablar de incapacidad moral permanente por parte de la mandataria.

TE PUEDE INTERESAR: