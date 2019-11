Mark Vito sobre huelga de hambre por Keiko Fujimori: "Me encantaría comer una Bembos"

Síguenos en Facebook

Mark Vito Villanella, esposo de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró que tiene antojos y que le encantaría comerse una "hamburguesa extrema", en medio de la huelga de hambre que inició hace ocho días.

"En este momento me encantaría una Bembos. Y no cualquier hamburguesa, me encantaría una hamburguesa extrema. Pero todo este sufrimiento tiene sentido para que la gente sea consciente de la injusticia que sufre mi esposa", dijo al diario Trome.

De otro lado, afirmó que ha tomado vacaciones para iniciar una huelga de hambre en favor de la libertad de la excandidata presidencial, quien cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.

"Soy un empresario. Soy gerente general. Estoy en planilla y ahora estoy tomando vacaciones. Tengo vacaciones acumuladas. Felizmente la empresa tiene ahorros y cuento con un equipo que me está ayudando", indicó.

Aseguró que tiene vacaciones hasta fin de mes y si es necesario, en diciembre firmará nuevamente para más días, a fin de continuar con su medida de fuerza en los exteriores del penal de Chorrillos.

"Quiero dos cosas: que los abusos y show de parte del Ministerio Público paren. Dos, quiero que los magistrados del Tribunal Constitucional dejen de lado las presiones mediáticas. De ser así, Keiko va a salir. El juez supremo número uno es Dios. Para que yo me vaya de aquí, necesito que Keiko salga de esa puerta, me dé un abrazo y me diga que vamos a ir a casa para estar con nuestras hijas", aseveró.

Vito Villanelle dijo tener fe que Keiko Fujimori saldrá en libertad, caso contrario seguirá "hasta las últimas consecuencias". "Yo moriría por Keiko […] No es un acto de amor por mi esposa y mis hijas, esto es un acto de justicia", enfatizó.