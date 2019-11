Mark Vito presenta problemas de salud tras 12 días en huelga de hambre

Síguenos en Facebook

Milagros Salazar, miembro de la Comisión Permanente por Fuerza Popular, informó este domingo sobre el deterioro de la salud de Mark Vito Villanella, esposo de Keiko Fujimori, quien desde el pasado 13 de noviembre cumple una huelga de hambre en los exteriores del Penal Anexo de Mujeres en Chorrillos.

“Estoy aquí donde Mark, he venido a verlo porque me indicaron que se sentía un poco mal. Tiene diez días sin comer, solamente [tomando] agua, no está reponiendo los electrolitos, está con unos calambres fuertes que son propios de la pérdida de sales en el organismo; visión borrosa, con una inestabilidad”, afirmó en diálogo con RPP.

Salazar indicó que, ante esta situación, el esposo de Fujimori Higuchi debería ser trasladado a un centro médico “porque esto pone en riesgo su salud y su integridad”.

“He comprado un suero para ver si lo canaliza en este momento, para hidratarlo hasta que venga una ambulancia y poder trasladarlo”, agregó.

Además, estimó que Vito Villanella habría perdido entre ocho y diez kilos, tras el anuncio de una huelga de hambre por supuestas afectaciones en el proceso contra Keiko Fujimori, quien cumple una orden de prisión preventiva en el marco del caso Odebrecht.

“Es una situación complicada. Cuando he venido le he exhortado para que levante esta huelga de hambre o por lo menos tome electrolitos […] que le compensen las sales que está perdiendo a través de la orina, pero él se ha negado, no ha querido”, manifestó Salazar.

“Voy a proceder a canalizarle una vía, voy a hablar con él para que pueda frivolizar y también cuidar su salud porque una situación así lo va a llevar a una inanición, a la muerte y va a tener problemas en sus órganos sensibles”, destacó.

Como se recuerda, el último viernes, el esposo de la lideresa de Fuerza Popular presentó ante la Embajada de Estados Unidos en Perú un documento para informar sobre lo que denominó “abusos y faltas” en la investigación fiscal en su contra y en el proceso que se le sigue a la excandidata por presunto lavado de activos.

“He tomado la decisión, y es mi derecho como ciudadano peruano norteamericano de informar al gobierno de Estados Unidos sobre los abusos y faltas del debido proceso contra Keiko Fujimori y mi persona. Hoy, en las próximas horas, tomaré un taxi y llegaré a la Embajada de Estados Unidos para dejar un escrito con estos abusos”, anunció en declaraciones a Canal N.