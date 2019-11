Martha Chávez: ¿En qué país estamos, donde el empresario teme ser transparente?

Síguenos en Facebook

La candidata por Fuerza Popular al Congreso, Martha Chávez, consideró que el verdadero problema sobre los aportes a los partidos políticos radica en que los empresarios temen hacerlo por las represalias.

Desde Paracas, la fujimorista se refirió a las afirmaciones de la presidenta de IPAE, Elena Conterno, quien lamentó la falta de transparencia del sector empresarial sobre sus aportes a los partidos políticos, durante su discurso inaugural de la CADE 2019 que se realiza en Ica.

En ese sentido, Chávez se cuestionó en qué país estamos viviendo, donde los empresarios puedan tener miedo de ser transparentes.

Además, recordó que el presidente de Credicorp, Dionisio Romero Paoletti, reveló haber entregado 3.65 millones de dólares a Fuerza Popular para la campaña electoral de 2011, y dijo que éste no lo hizo público por temor a las represalias.

"Me pregunto en qué país estamos, donde un empresario puede sentirse atemorizado de ser trasparente, porque eso es lo que ha pasado, porque la explicación que ha dado el señor Romero Paoletti, es que él mismo ofreció ese aporte, no condicionó ni pidió nada. Ahí no hay ningún problema de moralidad", expresó.

"Pero, sí pidió que se mantenga en reserva por temor a represalias. Para mí eso es lo más importante, preguntarse en qué país estamos donde puede haber gente que por hacer un acto normal, lícito, pueda sentirse atemorizado", añadió.

Recientemente, Elena Conterno lamentó que el sector empresarial haya aportado a las agrupaciones políticas para las campañas electorales.

“Somos conscientes que hay una legítima preocupación de que los líderes empresariales, políticos y de la sociedad civil seamos cada vez más activos en construir oportunidades para todos. Y, asimismo, que seamos cada vez más fuertes en condenar toda acción que nos aleje de avanzar hacia ello”, sostuvo Conterno.