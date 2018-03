​Martín Vizcarra Cornejo: Nuevo Presidente del Perú

Síguenos en Facebook y YouTube

Martín Vizcarra Cornejo, asumió la Presidencia del Perú luego de mucha controversia y expectativa. Esto, debido a la renuncia del ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski.

Perfil de Vizcarra

El Ingeniero civil de 55 años , es egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, se mantuvo trabajando desde el 2011 al 2014 en el Gobierno regional de Moquegua con el cargo de Gobernador. Tiempo antes asumió responsabilidades de mando en su empresa CyM Vizcarra SAC.

Vizcarra, dejó su despacho como embajador del Perú en Ottawa, Canadá y llegó de hoy para abanderarse como el actual jefe de gobierno.

Contexto

El ex jefe de Estado Pedro Pablo Kuczynski (PPK) renunció el día 21 de marzo a la Presidencia de la República en medio de una crisis política generada por la revelación de videos que muestran una presunta compra de votos en contra de la vacancia, cuyo debate se realizaría mañana.

"Frente a esta difícil situación, que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor es que yo renuncie a la presidencia de la República", dijo en un mensaje a la Nación.

"No quiero que ni la patria ni mi familia sigan sufriendo con la incertidumbre de los últimos tiempos", agregó PPK.

"Remito al Congreso el original de esta carta, renunciando al cargo del cargo de presidente constitucional de la República (...) seguiré comprometido por siempre con el desarrollo del Perú", acotó.

Tras la renuncia de PPK, Vizcarra al enterarse de este problema, regresó al Perú para asumir su cargo como corresponde, de acuerdo a la constitución. Al salir del aeropuerto y en declaraciones para Canal N dijo: "Estoy aquí (en el Perú) atendiendo la responsabilidad que tenemos todos con el país", aseveró.

¿Qué mensaje le puede dar a los peruanos?, le preguntó un periodista. "Fe y optimismo. El Perú siempre puede salir adelante", respondió el jefe de Estado.