Luego de ser apartada del equipo especial del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, la fiscal Rocío Sánchez aseguró que le consta que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, sabía de la amistad de la fiscal Sandra Castro con el entonces presidente Martín Vizcarra.

En diálogo con RPP TV, señaló que esa situación, si bien no constituye un hecho ilícito, tendrá que ser aclarada por los involucrados.

“A mí me consta que la señora fiscal de la Nación sabía de la amistad, conocimiento o que eran vecinos tanto la señora Sandra Castro como el señor Vizcarra. Esa situación tendrá que ser aclarada. Eso no significa que sea algo ilícito, pero lo que no se puede negar es que sí sabían de esa situación”, expresó.

De otro lado, en Canal N, Rocío Sánchez descartó cualquier problema personal con Sandra Castro, aunque admitió que surgieron inconvenientes por la forma de trabajar de esta última.

“Descarto el pleito personal, yo no tengo ningún inconveniente personal con Sandra Castro. El problema surge por el tipo y las conductas de trabajo que ella desarrollaba. Yo tomé la decisión de decidir autónomamente en mi despacho y que ella continuara su trabajo en el suyo”, acotó.

Sánchez también dijo que vio en una oportunidad al periodista Umberto Jara acudir a la oficina de Sandra Castro, pese a que el fiscal supremo Pablo Sánchez había solicitado evitar contacto con la prensa.

“Yo me preguntaba por qué una fiscal de primera instancia (Sandra Castro) desobedece o desacata las indicaciones del fiscal coordinador. La repuesta cae por su propio peso: porque debe estar protegida por un nivel mayor al del fiscal coordinador”, expresó.

“(Me refiero) a la señora fiscal de la Nación porque daban cuenta directa a ella cuando el coordinador es Pablo Sánchez Velarde”, añadió Sánchez.