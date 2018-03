Martín Vizcarra: Mensajes de Whatsapp con periodista aclaran conversación con Gilbert Violeta

Síguenos en Facebook y YouTube

El primer vicepresidente de la República, Martín Vizcarra, negó haberse reunido o haber coordinado con algún partido político sobre la eventual vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski o la actual situación política que atraviesa el país.

En ATV Noticias, la periodista Milagros Leiva mostró imágenes de un diálogo por Whatsapp con Vizcarra en el que confirma que conversó con el congresista oficialista Gilbert Violeta, a quien le aseguró que con el único que ha hablado sobre la coyuntura es con el presidente Kuczynski hace tres semanas en Lima.

Si bien Martín Vizcarra confirmó que dialogó con Violeta, en las capturas de las conversaciones que publicó la periodista, no se precisa o hace referencia sobre una lealtad al mandatario.

Como se recuerda, el vocero de la bancada de Peruanos Por el Kambio, Gilbert Violeta, reveló en la víspera haber conversado con Martín Vizcarra, quien le confirmó su lealtad a PPK. "He tenido la oportunidad de conversar con Martín. Él me ha ratificado que está trabajando coordinadamente con el Presidente. Él dice que expresa su lealtad al Presidente y que está cumpliendo sus funciones como embajador", refirió ayer.

En los mensajes de los diálogos entre Vizcarra y Violeta difundido por Milagros Leiva se lee cuando el primer vicepresidente escribe: "El único congresista que se comunicó y tuvimos una cordial conversación fue Salvador Heresi. Sobre la situación actual, tuve una amplia conversación con el Presidente hace tres semanas cuando estuve en Lima. Aparte de él no me he reunido ni coordino con nadie de algún partido político".

Además, Vizcarra negó que haya dialogado con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y aseguró solo tuvo contacto el año pasado en Palacio de Gobierno, junto a Kuczynski en una reunión.

Vizcarra subraya que se encuentra abocado a sus funciones de embajador de Perú en Canadá y que aún no tiene fecha de retorno al Perú.