Martín Vizcarra negó reunión con partidos de oposición y Keiko Fujimori

El prolongado silencio del primer vicepresidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, en torno a la presentación de la segunda moción de vacancia presidencial contra Pedro Pablo Kuczynski (PPK), ha generado una serie de interrogantes sobre su real posición con respecto a la actual situación del jefe de Estado.

La difusión -en un reporte de ATV Noticias- de la conversación que el embajador del Perú en Canadá sostuvo vía WhatsApp con el vocero oficialista, Gilbert Violeta, muestra que Vizcarra no se pronunció de manera explícita sobre su lealtad al presidente Kuczynski, a diferencia de lo que afirmó el citado legislador días atrás.

Tampoco se refirió a la posibilidad de una renuncia al cargo de vicepresidente de la República -junto a la premier Mercedes Aráoz- si la vacancia de Kuczynski prosperaba.

“He tenido la oportunidad de conversar ayer (domingo) con Martín (Vizcarra) y me ha ratificado que trabaja de manera coordinada con el Presidente de la República. Él expresa su lealtad al Presidente y está cumpliendo sus funciones como embajador”, expresó Violeta ante la prensa el último lunes.

Sin embargo, según el citado programa, el portavoz de la bancada de Peruanos Por el Kambio le solicitó “respetuosamente” a Vizcarra un pronunciamiento en el que deslinde de los trascendidos con respecto a un pacto con Fuerza Popular para vacar a Kuczynski.

“Se te necesita en Lima. Nuestros esfuerzos, aunque denodados, son insuficientes. En este momento, tú mejor que nadie podría ayudar a mejorar el diálogo del Parlamento con el Ejecutivo y superar la crisis de gobernabilidad (...) El Presidente te necesita”, le escribió Violeta.

DETALLES

De acuerdo con la información revelada, Vizcarra indicó que el único congresista que se comunicó con él fue el oficialista Salvador Heresi, con quien mantuvo una cordial conversación.

Cabe señalar que hasta el momento Salvador Heresi no se ha pronunciado sobre el silencio de Vizcarra, tal como lo hicieron sus compañeros Violeta y Juan Sheput.

Sobre la crisis política que atraviesa el país tras la segunda moción de vacancia contra PPK, Vizcarra sostuvo que conversó con el Mandatario hace más de tres semanas durante su llegada a Lima.

En esa fecha, el primer vicepresidente reapareció junto a la fórmula presidencial en una actividad oficial en el distrito de Ancón.

En otro momento, descartó que se haya reunido o coordinado con representantes de los partidos políticos, en referencia a las versiones difundidas sobre una cercanía a algún partido de la oposición.

“Aparte de él (PPK), no me he reunido ni coordino con nadie de ningún partido político”, respondió. Y agregó: “Actualmente estoy abocado a mi función como embajador (...) Un abrazo”.

Asimismo, Vizcarra reafirmó que conversó con el oficialista Gilbert Violeta, luego de que le mostrarán unos mensajes de WhatsApp que tuvo con el legislador.

El embajador del Perú en Canadá recalcó que no se ha reunido con la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori.

“No, con nadie más. Con la señora Keiko hablé la última vez en Palacio (de Gobierno), acompañando al Presidente el año pasado”, indicó.

Finalmente, Vizcarra precisó que no tiene “aún fecha de retorno” al Perú.

En tanto, ante la difusión de la comunicación que tuvieron, Violeta saludó -a través de su cuenta en Twitter- las declaraciones del vicepresidente Vizcarra a un medio local y destacó que desde la bancada de Peruanos Por el Kambio (PPK) “seguimos respaldando al Sr. Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y trabajando por la gobernabilidad del país”.

SE MANTIENE

El vicepresidente Martín Vizcarra se opone a dimitir de su cargo, por lo que permanecería en el poder para evitar elecciones anticipadas ante un eventual escenario en que el presidente Kuczynski sea destituido por sus supuestos vínculos con la empresa brasileña Odebrecht, según Reuters.

Según fuentes de esta agencia, Vizcarra, quien es el primero en la línea de sucesión de mando, “cree que sería su deber gobernar el Perú hasta las próximas elecciones, programadas para el 2021, en lugar de profundizar la agitación política al renunciar”.

Ello en respuesta al reiterado pedido de los legisladores de la bancada de gobierno que solicitan que el primer vicepresidente se comprometa a renunciar por lealtad al Mandatario.

Tras una conferencia de minería en Canadá, realizada hace una semana, Vizcarra evitó manifestarse sobre el tema.

“No puedo ponerme en escenarios que aún no han sucedido”, dijo a la agencia.

LEALTAD

Sobre el prolongado silencio que mantuvo Vizcarra, la premier Mercedes Aráoz aclaró que ni el Ejecutivo ni ningún legislador oficialista han cuestionado la fidelidad del primer vicepresidente a PPK en caso sea vacado.

“Nadie ha cuestionado la lealtad del vicepresidente Martín Vizcarra, ninguna de las voces oficialistas. (...) Nadie ha dicho que él esté negociando con alguien. Que yo haya escuchado al menos, ninguno de mis colegas congresistas ni ministros”, sostuvo en conferencia de prensa la titular de la PCM.

Aráoz precisó que algunos legisladores, incluso ella, solo le pidieron a Vizcarra que se pronuncie con respecto a las especulaciones que había en torno a una posible vacancia presidencial.

En esa línea, la premier dijo que las declaraciones que dio el primer vicepresidente ayer, para algunos, podrían ser incompletas.

“Yo lo respeto muchísimo (a Vizcarra), estoy segura de que él va a poner los puntos sobre las íes con más claridad; si es necesario, en el momento en que lo considere conveniente. Es una persona correcta, que está trabajando para el país y con lealtad plena al Presidente”, sostuvo Aráoz.

KENJISTAS

En el marco de la votación para admitir el pedido de la vacancia contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) recibió ayer en horas de la tarde a los congresistas Maritza García y Marvín Palma, ambos pertenecientes a la facción kenjista.

La parlamentaria, quien conversó con los medios de prensa, confirmó que llegó a conversar con una funcionaria de dicha entidad del Estado.

Sin embargo, grande fue la sorpresa cuando dijo estar convencida de la relación existente entre el primer vicepresidente Martín Vizcarra y la bancada fujimorista.

“Lo que puedo decir es que hay un gran acercamiento entre Martín Vizcarra y la bancada de Fuerza Popular. A mí no me queda duda y con el tiempo nos daremos cuenta quién tiene la razón. Hay una acercamiento. Probarlo es difícil, pero no me queda la menor duda porque primero hubo un cuestionamiento continuo, una persecución por la que tuvo que irse del país. Hoy es el candidato preferido de Fuerza Popular”, señaló.

Asimismo, precisó que la situación es incierta con respecto a la vacancia, pues, dijo estar segura de que “habrá sorpresas” en la bancada “naranja”.

“Vamos a seguir siempre con la misma posición porque los fundamentos de la vacancia no han cambiado. No hay un fundamento que permita vacar al Presidente de la República. Habrá sorpresas, esperemos, el día de mañana (hoy)”, manifestó.