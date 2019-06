Martín Vizcarra se pone a disposición de la Fiscalía, a pesar de inmunidad presidencial (FOTO)

Síguenos en Facebook

El presidente de la República, Martín Vizcarra, se puso a disposición del Ministerio Público para que sea investigado por presuntas irregularidades cometidas cuando fue gobernador regional de Moquegua, a pesar de ostentar actualmente la inmunidad presidencial.

El documento, al que tuvo acceso Correo, fue presentado el 23 de mayo del 2019 al fiscal Walker Fredy Ríos Calisaya, quien investiga al jefe de Estado por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible.

"A pesar de lo expuesto quiero ponerme a su disposición para que usted realice las investigaciones que considere pertinentes y estoy dispuesto a presentarme ante su despacho cuantas veces fuera necesario, a fin de demostrar una vez más mi correcta participación en la función pública", se lee en el oficio.

El documento que presentó el mandatario, a través de su abogado Álvaro Rubianes Álvarez, también resalta que existe un requerimiento de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua para que se ordene al archivo definitivo del caso por presunta negociación incompatible.

"En este caso, señor fiscal, con fecha 26 de marzo de 2018, también obra un requerimiento en proceso de la propia Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua, donde luego de un profundo análisis de las pruebas y elementos de convicción, requiere el sobreseimiento de la causa por negociación incompatible y que se ordene el archivo definitivo", reza el escrito.

TAL COMO LO ANUNCIÓ

El presidente había anunciado que entregó el documento para que sea investigado sin importar la inmunidad presidencial y que acudirá a la Fiscalía de Moquegua cuando sea necesario.

"Cuando yo he sido gobernador regional de Moquegua he tenido varios proceso de investigación como tienen las autoridades, todos han sido archivados después de un investigación correspondiente, y hay uno que recientemente el mes pasado un fiscal ha dicho reábrase. Yo he mandado un documento al fiscal para decirle no considere que soy el presidente. Haga la investigación, no espere hasta el 2021, hágala ahora. Si usted necesita mi manifestación, convóqueme y yo iré respetuosamente como un ciudadana a hacer cualquier descargo", indicó el viernes pasado, desde Áncash, ante la prensa

Cabe recordar que Martín Vizcarra fue denunciado por un ciudadano, cuando era presidente regional de Moquegua entre el 2011 al 2014.

Según la denuncia, el presidente habría entregado un adelanto de dinero para la compra de materiales de las obras que se realizaban en el hospital de Moquegua, el 30 de diciembre de 2014, un día antes de que concluya su gestión.