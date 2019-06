Martín Vizcarra sobre mandiles rosados: "¿entonces si yo me lo pongo dejo de ser presidente?" (VIDEO)

El presidente Martín Vizcarra no dudo en pronunciarse respecto a la polémica sobre el uso de mandiles rosados por parte de las Fuerzas Armadas del Perú y aseveró que "una prenda no cambia tu personalidad".

"Vemos el estereotipo por una prenda y en función del color, ¿entonces si yo me lo pongo dejo de ser presidente?", cuestionó a los presentes. "Por el hecho de que me ponga un mandil de color rosado ¿dejo de ser presidente? ¿Y si la ministra de salud se lo pone? ¿ya no es médico?, osea cambia la personalidad, ¿la indumentaria?", añadió.

Asimismo precisó que se esta llegando al nivel de estereotipar a las personas por lo que visten. "Acá en el Perú valemos por lo que somos, no por lo que usamos", argumentó.

De igual forma, el jefe de Estados señaló que el gran problema en nuestro país contra la violencia a la mujer es que desde hace mucho tiempo se ha arraigado que "la mujer está para ciertos roles y los hombres para otros".

"En consecuencia hay una cultura machista donde se considera al hombre superior. Hombres y mujeres valen igual, pueden desarrollar tareas diferentes pero tienen el mismo valor", indicó Martín Vizcarra.

Por lo que pidió se deje de generar tanta polémica respecto al uso de mandiles. "Dejemos de generar tanta polémica al rededor de un pedazo de tela, de un color, eso no es lo que vale, lo que vale son las personas".