El presidente de la República, Martín Vizcarra, recordó una experiencia que tuvo como gobernador regional de Moquegua, cuando una viceministra le dijo que “no importan” los gritos de la gente porque no se oían hasta su oficina, para asegurar que ha pedido a los miembros del actual gabinete que mantengan siempre la disposición de escuchar a la ciudadanía y sus reclamos.

Durante su conferencia de prensa virtual de hoy miércoles, el mandatario relató su caso como algo que ha compartido con los ministros. El hecho comenzó cuando un grupo de pescadores artesanales de Ilo acudieron a la sede del Gobierno Regional de Moquegua, el cual presidió entre los años 2011 al 2014, con un reclamó que Vizcarra aseguró que era completamente justo.

“El problema era que la solución no dependía del gobierno regional, sino que dependía del Viceministerio de Pesquería, del Ministerio de la Producción. Me comprometí con los pescadores a solucionar el problema, yo, trayendo su reclamo a Lima”, aseguró el presidente.

Martín Vizcarra dijo que logró una cita con la entonces viceministra de Pesquería, cuyo nombre no reveló, y que conversó con ella en su oficina ubicada en el sétimo piso del edificio donde opera el ministerio. Ahí, dijo que la funcionaria lo escuchó pero dijo que no iba a atender el reclamo.

“Entonces, le dije ‘¿con qué respuesta voy a regresar para los pescadores?‘. ‘Ya usted e lo que les dice'. ‘Pero viceministra, tiene que darme una solución, sino esos 200 pescadores artesanales van a venir a Lima a reclamarle a usted'. Y me dijo algo que me dejó marcado. Me dijo ‘no importa, que vengan y reclamen porque los gritos de la gente no se escuchan aquí en el sétimo piso'”, precisó.

Martín Vizcarra recordó esta experiencia como parte de las disculpas públicas que pidió a la señora Celia Capira, quien persiguió a la comitiva presidencial en Arequipa para pedir ayuda para su esposo, quien sufría COVID-19 en aquel momento y quien falleció este martes.

“Ese tipo de autoridades no sirven y eso le digo a los ministros. Cuando se les acabe la energía y voluntad de escuchar a la gente, en ese momento digan ‘gracias, hasta aquí nomás'”, exhortó el mandatario al gabinete.

“Me hice la promesa de poner todo mi esfuerzo para escuchar a la gente. No me alcanza el tiempo para escuchar a todos los que quisiera, pero pongo todo mi esfuerzo y les consta que, cuando viajo, trato de escuchar a la gente. No alcanza escuchar a todos, como el domingo no escuché a la señora Celia, que recién en las imágenes vi que quería hablar conmigo. En el caos y el tumulto no me di cuenta [...] Le doy el pésame y le pido sinceras disculpas”, concluyó el mandatario.

Cabe precisar que, entre el 2011 y el 2014, cuando Martín Vizcarra fue gobernador de Moquegua, tres mujeres ocuparon el cargo de viceministras de Pesquería: María Isabel Talledo, en los últimos meses del gobierno de Alan García, y luego Rocío Barrios (2011) y Patricia Majluf (2012), durante el gobierno de Ollanta Humala.