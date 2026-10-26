La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) contabilizó al 100% las actas de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) de 142 distritos de las 10 provincias de Lima.

Correo analizó los resultados e identificó que existen 74 virtuales alcaldes que superan por menos de 100 votos a su contendor más cercano. Ahora, solo esperan las credenciales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Ajustado

Diez distritos de cinco provincias se definen por una ventaja de entre dos y diez votos.

En Lampián (Huaral), el agricultor y exregidor distrital Calín López de Fuerza Popular (FP), superó por dos votos al exoficial de la Policía Getrulio Melgarejo, de Ahora Nación (AN), quien registra una sentencia por cohecho pasivo propio, pena que figura como cumplida en su hoja de vida del JNE.

En Pacaraos (Huaral), el ingeniero industrial Demetrio Barrientos, de Alianza para el Progreso (APP) en coalición con la organización política La Cholita, obtuvo 219 votos y venció por solo tres al educador Jaime Florecin, de la alianza Renovación Popular (RP) y Toro, quien arrastra una sentencia por violencia familiar.

En San Buenaventura (Canta), el regidor Sergio Lucio, de Concertación para el Desarrollo Regional-Lima (Movimiento Regional La Familia), consiguió 106 votos y superó por tres al carpintero Eudocio Juan Roque Bejarano, de Somos Perú (SP).

A su vez, en Surco (Huarochirí), la trabajadora municipal Paola Miñano (APP y La Cholita), obtuvo 405 votos y aventajó por tres al contador público Joel Ramírez (AN).

Por otro lado, en San Pedro de Pilas (Yauyos), el gerente de empresas privadas Jacinto Saavedra, de Perú Primero (P1), alcanzó 95 votos y superó por cuatro al empresario Nilton López (SP).

Asimismo, en Quinocay (Yauyos), el exalcalde Napoleón Olivares, de Podemos Perú (PP), ganó por cinco votos a Aracely Alegre (Movimiento Regional La Familia), exgerente municipal.

No obstante, ambos registran sentencias en sus hojas de vida: la de Olivares corresponde a un proceso por violencia familiar; y la de Alegre, a un caso por resistencia o desobediencia a la autoridad.

En tanto, en Santiago de Tuna (Huarochirí), el exalcalde Sixto Cuya, de Acción Popular, obtuvo 116 votos y aventajó por siete al técnico farmacéutico Jorge Valencia (SP).

En San Juan de Iris (Huarochirí), el obrero Nestor Calixtro (P1) superó por nueve votos al profesor Klisman Gutierrez (APP y La Cholita).

Con la misma escasa diferencia, en Andajes (Oyón), el director escolar y exregidor Dustin Santos (P1) le ganó al ingeniero químico y exfuncionario municipal Rolando Andrade (SP).

En Antioquia (Huarochirí), el técnico en enfermería Eduardo Tello (AN) obtuvo 256 votos y venció por solo 10 al agricultor y exregidor Juan Pérez Huaringa (FP).

Panorama

Los otros 64 distritos registran ventajas de entre 11 y 95 votos (ver infografía).

La provincia de Yauyos concentra 26 de estos casos. El más estrecho fue en Huangascar, por 11 votos a favor de Luis Quispe (SP).

Por su parte, Huarochirí tiene 16 distritos en los que la brecha de fotos fue mínima. El margen más bajo ocurrió en Carampoma, Lucio Julca (Alianza RP y Toro) superó a su rival por 13 votos.

En la provincia de Oyón hubo cuatro contiendas con diferencias inferiores a 50 votos. La más ajustada se dio en Pachangara, donde Amancio Ortega (Alianza RP y Toro) venció por 21.

Asimismo, Huaral registra cuatro distritos con estrechos márgenes. En Sumbilca, Judit Rojas (PRIN) obtuvo la menor ventaja, con 22 votos. A su vez, la provincia de Huaura también suma cuatro casos como Santa Leonor, donde Juster Retuerto (PP) ganó por 33 votos.

Mientras tanto, en Canta el menor margen se aprecia en Huaros, donde Wilber Pastrana (PP) ganó por 18 votos. De igual modo, en la provincia de Cañete hay tres casos similares. En Lunahuaná, Cesar Martínez (APP) se impuso por solo 38 votos.

Cajatambo tiene dos distritos con brechas muy cortas Ángel Pacheco (APP) ganó por 57 votos en Manás, mientras que Lenin Salazar ganó en Huancapon con 59.

La provincia de Barranca registra un solo distrito: Supe Puerto, en el que Jesús Gonzales (Perú Primero) ganó por 76 votos.

En Lima Metropolitana solo figura Pucusana dentro de la lista, donde Enrique Manco (Frente de la Esperanza 2021) venció por 50 votos.

Pendientes

Al cierre de la edición, quince distritos en dos provincias (Lima y Cañete) aún esperan las 403 actas enviadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE).

En la capital, San Juan de Lurigancho concentra la mayor cantidad, con 175 actas, seguido de Comas (95), y Villa María del Triunfo (40).

También están Ate, Carabayllo, El Agustino, La Victoria, Lince, Lurigancho, Puente Piedra, Rímac, San Martín de Porres, Santa Anita y Villa El Salvador.

Y en Cañete, Chilca espera un acta.

Elecciones Regionales y Municipales 2026: Cadena de custodia de las cédulas de sufragio.

Análisis

La politóloga Gabriela Navarro explicó a Correo que este tipo de victorias responden a dinámicas locales, redes vecinales y el trabajo territorial del candidato.

“En distritos con electorados pequeños, el ausentismo y la capacidad de movilizar electores influye en obtener esa diferencia mínima que puede definir el resultado”, señaló.

Por ello, Navarro sostiene que los partidos nacionales como APP y RP necesitaron aliarse con movimientos regionales para aprovechar su conocimiento del electorado y sus liderazgos posicionados.

“Ahora, el desafío está en convertir la alianza electoral en una coordinación política efectiva y no limitarla a una suma de símbolos o candidaturas”, afirmó.

Según la analista, el riesgo principal de ganar por pocos votos es que la contienda electoral se extienda hasta después de asumir el cargo y dificulte su relación con sus adversarios o con una ciudadanía dividida.

“La gobernabilidad dependerá, en gran medida, de su capacidad para generar consensos y ofrecer resultados”, opinó.

En ese sentido, Navarro advierte que los alcaldes electos tendrán que demostrar capacidad de gestión y apertura para atender las distintas necesidades de sus vecinos.

“Una victoria ajustada es legalmente válida, pero plantea un desafío político: ampliar su legitimidad más allá de sus votantes”, sostuvo.