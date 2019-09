​Mauricio Mulder increpa a Del Solar por sonreír: "Sería bueno que me cuente el chiste" (VIDEO)

El congresista Mauricio Mulder increpó al jefe del gabinete ministerial, Salvador del Solar, por sonreír mientras el aprista participaba en el debate de la Comisión de Constitución y le instó contar cuál era el motivo. En la sesión, el premier y el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, sustentaron la propuesta del Ejecutivo de adelantar las elecciones al 2020.

"Perdón, si hay un chiste que se ha contado y no me lo quiere compartir, y usted se ríe...sería bueno que me cuente el chiste", le reclamó Mulder cuando hacía su intervención en el debate.

Ante ello, la titular de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, le indicó que se dirija a través de la presidencia del grupo de trabajo, pero el legislador aprista aseveró: "Si pues, pero como lo veo al señor Del Solar sonriente y muy contento, entonces no sé a qué se deba eso, sería bueno que comparta el chiste... Para mi no es momento de chistes, para mi este es un momento grave porque yo estoy viendo al presidente del Consejo de Ministros de mi país decir que estamos al borde de un golpe de Estado".

"Y claro si el pueblo en este momento está viendo esto en la televisión, no nos extrañemos que haya gente yéndose al aeropuerto pensabndo que vamos al camino de Venezuela", aseguró Mauricio Mulder.

El incidente se produjo cuando el legislador aprista indicaba que es democrático respetar a la mayoría del Congreso y recordó que en el gobierno del Apra tuvo que hacer alianzas, ya que así funciona la democracia.

Mulder citó a varios personajes políticos que terminaron mal por no respetar la mayoría parlamentaria o la democracia.

