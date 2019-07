Mulder sobre proyecto de adelanto de elecciones: "Hay que archivarlo" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El parlamentario aprista Mauricio Mulder se mostró en contra del proyecto de ley que presentaría hoy el presidente de la República, Martín Vizcarra, al Congreso para adelantar las elecciones generales al 2020.

Según el legislador del partido de la estrella, el proyecto del Ejecutivo debería archivarse y enfatizó en que los congresistas no pueden renunciar, pero sí los mandatarios.

"(Si se rechaza) simplemente se va al archivo y seguimos trabajando, es como cualquier otra propuesta y además no la puede observar el señor presidente de la República si es que no le gusta. Yo lo que creo es que hay que archivar el proyecto y decirle al señor Vizcarra, bueno si usted no quiere seguir gobernando entonces váyase, usted puede renunciar. Los congresistas no pueden renunciar, él sí puede", expresó el parlamentario. (Ver desde el minuto 06:20)

Mauricio Mulder afirmó que el Ejecutivo no puede plantear una cuestión de confianza sobre el proyecto de adelantar las elecciones generales porque es inconstitucional. Esto lo dijo en referencia a los declarado por el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, quien no descartó que se use ese mecanismo para darle celeridad a la propuesta.

"No se puede hacer cuestiones de confianzas sobre modificaciones constitucionales. Cómo es increíble que tengamos un ministro de Justicia que no haya leído la Constitución, francamente no sé de dónde habrá sacado su título de abogado, pero todo nos viene con cosas de esa índole", manifestó.