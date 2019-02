Máximo San Román: "Mercedes Aráoz tiene mucha ambición por el poder"

Síguenos en Facebook

Máximo San Román Cáceres es un ingeniero mecánico de producción y un exitoso empresario. Sin embargo, su rol más importante en la historia del país fue asumir la Presidencia cuando Alberto Fujimori dio el autogolpe en 1992.

Su participación en la política fue activa, más aún cuando Pedro Pablo Kuczynski (PPK) decidió nombrarlo como uno de sus consejeros presidenciales, cargo que dejó en menos de dos años por inconvenientes con el entorno.

En diálogo con Correo, el político confirma que la hoy vicepresidenta Mercedes Aráoz jugó un papel importante en su salida y revela que ella descalificó y maltrató a los integrantes iniciales de los ppkausas, así como al entorno cercano de PPK.

¿Cómo evalúa la crisis que vive el país?

Es un tema que se ha venido arrastrando desde hace mucho, porque hubo grupos de poder que han manejado a su antojo instituciones tan importantes como el Poder Judicial.

¿Se soluciona con las reformas que presentó el presidente Martín Vizcarra?

Buscar una solución integral es imposible, pero se empezará con algo. Lo peor es continuar con la misma institución que malogró al país.

¿Respalda el retorno a la bicameralidad?

Particularmente creo que sí. Los congresos unicamerales solo apoyan a gobiernos autoritarios semidictatoriales, como fue el de Fujimori.

¿Vizcarra hizo mal al cerrar la puerta a la bicameralidad al decir “no”?

Han querido aprovecharse de esa rendija para hacerse reelegir los que están descalificados o los que quieren y los que hacen de la política su medio de vida. Eso ha sido advertido por el Presidente, quien ha preferido sacrificar su propuesta para no dar pie y lugar a una burla.

¿Considera que hubo un complot para sacar a Pedro Pablo Kuczynski de la Presidencia?

Dentro del gabinete hubo muchos ministros que a la primera le decían que debía renunciar. Como en todo organismo, siempre hay opiniones divergentes.

¿Cómo evalúa la gestión de Kuczynski al frente del país?

Creo que no evaluó bien qué país estaba recibiendo. Hubo muchos proyectos que no debían hacerse nunca, como el proyecto de la Refinería de Talara y el proyecto de Chinchero.

¿A quién se le puede atribuir la responsabilidad del proyecto Chinchero?

El problema es que Chinchero es un proyecto mal firmado. No se vio en los mínimos detalles. Yo vi en Kuczynski preocupación, como pagar tantos intereses para el país.

¿Zavala, Cooper, Aráoz y otros lo apoyaron o no?

He visto una coordinación muy estrecha de él con ese equipo, muy cercana y queriendo solucionar esos problemas.

¿Existió la “costra blanca” alrededor de Kuczynski, como se señaló en alguna oportunidad?

Lo escuché de parte de los integrantes del partido, de los militantes que se sintieron un poco excluidos y que se habían hecho muchos expectativas y que Pedro Pablo no los tomó en cuenta, y prefirió al entorno cercano que estuvo con él.

¿Entonces no fue así?

El partido de Pedro Pablo, ¿qué pasó? Cuando se ha hecho un trabajo intenso, que me consta, que vi cómo trabajaron... Bueno, para bien o para mal, se invitó a Mercedes, que ella ya había participado muchas veces, fue ministra, candidata del APRA; entonces, cuando entra ella al partido, entra como candidata nada menos que a la segunda vicepresidencia y con unas expectativas de ser probablemente ministra, descalificó a los integrantes iniciales de los ppkausas, los descalificó y los maltrató. Yo no sé si con razón, no lo puedo justificar, pero definitivamente que maltrató a toda la gente que estuvo muy cerca de Pedro Pablo, en la campaña, antes que ella entre a participar.

¿Entonces apoyó a Kuczynski por conveniencia?

No quiero calificar, pero los hechos lo demostrarán o lo están demostrando. Creo que tiene mucha ambición por el poder.

¿Cree que ahora está desarrollando un buen papel dentro del Ejecutivo?

No estoy muy cerca de ello. Ella fue muy crítica con Martín Vizcarra cuando asumió la Presidencia y exigía que renuncie, y Martín no cumplió. Hemos visto cierto alejamiento inicialmente y luego se fue componiendo, lógicamente por el interés del buen manejo del Gobierno en este momento.

¿Aráoz jugó un papel importante para que usted deje el cargo de asesor de Kuczynski?

Eso es verdad. Cuando salvamos la primera oportunidad de la vacancia, yo le dije al Presidente que era una oportunidad para renovar el gabinete, porque no estaban cumpliendo su función. Por eso salí a la televisión (y dije) como un acto de reflexión que debería renunciar la señora Aráoz, pero se ofuscó, se quejó, y Pedro Pablo, lejos de retirarla a ella, que para mí hubiese sido oportuno, prefirió mantenerla.

¿Cómo evaluaría la gestión que viene realizando Martín Vizcarra?

Hubo una brillante oportunidad, que le está dando el descubrimiento de los audios de “Los Cuellos Blancos” y las grabaciones que se han filtrado y que todo el pueblo reclama pide una lucha frontal contra la corrupción, contra el Poder Judicial, que nunca cumplió la función que se demanda.

¿No se está dejando llevar por la popularidad en vez de priorizar otros temas importantes, como la lucha contra la anemia?

No es que lo haya dejado de lado. Lo escuchamos siempre mencionar, pero lo que pasa es que del dicho al hecho hay mucho trecho. Creo que él está haciendo los esfuerzos, de repente no tiene la cooperación que el país requiere.

¿Entonces por qué no funciona esa coordinación?

Desde hace 30 años yo apoyo un hogar de niños con 1200 niños. Ellos van al colegio y hay cero anemia y a cero costo. No es cuestión de inventar la pólvora y comprar los micronutrientes, eso no.

¿Entonces qué se tendría que hacer?

Solo hay que incorporar hierro de origen orgánico en los alimentos (...) que permite en menos de 3 meses superar la anemia, eso no es difícil.

¿Por qué no lo aplica entonces el Ejecutivo?

Prefieren comprar las benditas chispitas por millones de millones de soles y dólares. Tienen que tomar decisiones, yo he intentado hacerlo con la ministra Patricia, pero hay mucha resistencia al cambio.

¿Al Presidente le faltaría hacer cambios en el gabinete?

Lo que pasa es que el país se ha complicado tanto. Mientras no vean negocio, no apoyan. Tenemos que buscar personas que tengan auténtica vocación de apoyar al país, y no servirse ellos. No usar la política como la solución de sus problemas, no usar la política como medio de vida.

¿Se refiere a la vicepresidenta Aráoz?

La señora Aráoz solo cumple una función congresal. No tiene mayor participación en el Ejecutivo, como lo veo.

¿Entonces debe hacer ajustes?

Creo que el problema del Presidente ha sido que en toda transferencia de gobierno por lo menos se llama a las personas que han estado ejecutando el trabajo y decirles cómo han estado haciéndolo, en qué pasos se han quedado. Todas las personas que hemos estado cerca a Pedro Pablo hemos ido a la juramentación, pero nunca más. ¿Cómo se puede continuar un trabajo?

¿No volvieron a contactar con usted?

Conmigo no. A pesar de haber sido vecinos de oficina frente a frente en Palacio.