El ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, no avaló el anuncio hecho el viernes por el alcalde metropolitano, Rafael López-Aliaga,respecto de un préstamo del MEF para resarcir a la firma Broofield, concesionaria de los peajes.

El titular del MEF fue bastante categórico en este punto que deja mal parado al burgomaestre.

“El MEF no dará financiamiento a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). Parece que no ha sido claro o ha llegado un mensaje ambiguo”, precisó Contreras.

“NO QUEREMOS QUE SE ROMPA EL CONTRATO”





Y reiteró: “El MEF no dará financiamiento. Lo que hemos buscado es un acercamiento entre las partes. Lo que no queremos es que se rompa el contrato. Que se respete, porque afectaría la inversión”, explicó.

“Había la posibilidad -y lo dijo el alcalde- que en el marco del contrato, la MML le pague. Se dió a entender que el MEF le iba a prestar a la municipalidad. Yo descarto ese préstamo”, añadió.

Subrayó que la posición del MEF es que “se llegue a un acuerdo” y se evite así que el país dé una mala imagen al exterior.

“Si se invierte en un país, se espera que el Estado cumpla con los contratos, que cumpla con su palabra. Si un país no cumple con su palabra, no es serio y, al no serlo, da señales muy malas. Con los equipos técnicos del MEF tratamos de buscar este acercamiento”, manifestó Contreras.

López-Aliaga no se ha pronunciado en torno a estas precisiones del ministro.





ALCALDE.





El viernes, en declaraciones a Willax, López-Aliaga comentó que en las últimas semanas estuvo dedicado a negociar con Brookfield “a pedido del señor ministro de Economía (...) hasta el día de hoy”.

“Hemos hecho una propuesta económica (…) que creo que es suficiente, es un máximo esfuerzo, un máximo estrés (…) para pagarle una compensación económica a esta gente y que, de una vez, se largue del Perú”,