La bancada de Ahora Nación (AN) anunció cambios en su vocería de la Cámara de Diputados luego de que César Holguín renunciara como vocero titular e Indira Huilca pusiera a disposición su puesto de vocera alterna.

Así, el grupo designó a Ángel Meneses como reemplazo de Holguín y adelantó que en los próximos días nombrará a quien ocupará el cargo dejado por Huilca. Como se sabe, Meneses es uno de los fundadores de AN, economista y doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad.

En su comunicado, la agrupación señaló que ambas decisiones se produjeron luego de “esclarecer problemas de comunicación y ofrecer las disculpas correspondientes”.

Y se precisó que Holguín mantendrá sus responsabilidades en el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Política. Por su parte, Huilca descartó que sea un tema de género.