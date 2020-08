La exvicepresidenta de la República Mercedes Aráoz lamentó que este nuevo Congreso, a diferencia del anterior, tenga “un problema político”, debido a que no viene realizando una reforma política de manera inadecuada.

“Se están haciendo reformas ajustadas a las características de este Congreso, que es muy particular, disperso y con partidos políticos que no son muy representativos (…) Han llegado y están haciendo su agenda en reforma política, algunas veces a su medida”, sostuvo durante la presentación del libro ‘Retrato de una incertidumbre. El poder en cuarentena', una producción editorial del sello Página Once (Crisol) que tiene entre sus autores a Aráoz.

Asimismo, señaló que comparte las opinión de Diego Macera -sobre el Congreso de la República- en que todo lo construido en 30 años lo está desbaratando “en unos pocos meses”, debido a la pandemia y a la cantidad de iniciativas que no tienen estudios básicos ni técnicos.

En otro momento, Aráoz recordó que el anterior Congreso, previo al disuelto, si existía un buen trabajo de las Comisiones Ordinarias.

“Llegábamos a todos los procesos en la mayor parte de las normas que se aprobaron, a fin de no tener problemas. En ese tiempo no solamente era el fujimorismo, estaban las otras bancadas como el Frente Amplio y Nuevo Perú, quienes tenían una oposición dura a las miradas de economía y mercado. Hoy día tenemos una dispersión de miradas y ni siquiera hay una ideología detrás de ellas”, sentenció la también exparlamentaria.

El libro, que ya se encuentra disponible en librerías Crisol, es parte de los cuatro que conforman la colección “Segunda vuelta” del mismo sello editorial. El primero de ellos, llamado “30-S Anatomía de una disolución” fue presentado en enero de este año.

