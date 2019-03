​Mercedes Aráoz: "Jorge Castro ha puesto palabras en mi boca que no he dicho"

Síguenos en Facebook

La congresista Mercedes Aráoz (PPK) se volvió a referir al altercado que sostuvo la semana pasada con su colega, Jorge Castro, quien la acusó de lanzarle una serie de frases agraviantes durante la última sesión del Pleno.

En ese sentido, la oficialista dejó en claro que nunca emitió alguna palabra soez contra Castro Bravo y aseguró que este ha mentido.

"Yo estaba bastante enojada con él (Castro) porque considero que es un señor irresponsable y que miente. Ha puesto palabras en mi boca que yo no he dicho", indicó a la prensa.

Asimismo, se reafirmó en que únicamente le dijo irresponsable pero no otro tipo de frases agraviantes. "Sí le dije irresponsable y eso es público pero lo que él dice que yo le he dicho, no ha sido así", anotó la oficialista.

La también vicepresidenta de la República sostuvo que no dudaría en acudir a la Comisión de Ética a explicar este caso luego de que Jorge Castro adelantara que acudirá a esa instancia a presentar la denuncia correspondiente.

"No tengo ninguna duda de ir, pero ¿a ver que me pruebe que yo haya dicho otra palabra? No he usado ninguna palabra soez", enfatizó.

Disculpas a la población

En otro momento, Aráoz Fernández pidió las disculpas del caso a la población porque consideró que no debió tener ese tipo de comportamientos durante la sesión del Pleno del Congreso.

"Yo me exalté en ese momento y lo lamento y le pido disculpas a la sociedad pero estaba enojada porque estaba mintiendo sobre mis actividades", aseveró.

Pido disculpas a la población porque debí mantener la calma y no exaltarme", añadió.

Ante ello, se le consultó si las disculpas también se extendían para Castro, lo cual negó. "(A él) no, porque era una acusación que casi me iba a meter en un tema fiscal. He actuado de buena fe en mi trabajo como congresista", finalizó.