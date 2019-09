Mercedes Aráoz: Movilización va contra la institucionalidad del Estado

Síguenos en Facebook

“Esperemos que la población se manifieste como lo ha hecho en respaldo a estos planteamientos”. Con estas palabras, el jefe de Estado, Martín Vizcarra, llamó a la población a participar en la movilización #QueSevayanTodos, organizada en respaldo a su propuesta de adelantar las elecciones generales. No obstante, lejos de que la convocatoria presidencial tuviese el éxito esperado, esta invocación le ha significado al Mandatario el enfrentar una nueva ola de severas críticas.

Y es que en la mencionada marcha del último jueves participaron aproximadamente 2600 personas, según una estimación de Farid Matuk, exjefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Esta cifra es bastante menor a las de manifestaciones similares que recorrieron el Centro de Lima, como aquella en contra del ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry del 1 de enero de 2019 (con unos 20 mil participantes), la protesta por el indulto humanitario a Alberto Fujimori del 27 de diciembre del 2017 (con alrededor de 30 mil almas) o la del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas del 5 de abril del 2017 (en la que hubo más de 25 mil).

Como si esto fuera poco, la propia vicepresidenta Mercedes Aráoz sostuvo que la movilización fue en contra de la “institucionalidad” del Estado, al demandar que el 2020 -un año antes de lo establecido- se desarrollen los sufragios para elegir a las cabezas del Ejecutivo y al Parlamento.

Desde el Hall de los Pasos Perdidos del Legislativo, la también congresista felicitó a Daniel Salaverry, extitular de ese poder, por “su voluntad de querer servir a la patria” al anunciar su candidatura al sillón de Pizarro, así como también a Julio Guzmán, del Partido Morado. Sin embargo, en el caso de este último, no dejó de cuestionarlo por participar en la citada marcha.

“Obviamente, no me gustan las marchas en contra de la institucionalidad y si de arranque (Guzmán) empieza diciendo que no va a haber institucionalidad en el país, no luce muy bien”, advirtió.

Asimismo, Aráoz, encargada del despacho de la Presidencia de la República por el viaje de Vizcarra a Colombia, calificó de “precedente nefasto” el proyecto de reforma constitucional por las elecciones, anunciado el 28 de julio.

Pese a ello, la expremier admitió que el Parlamento también incurrió en conductas incorrectas en el enfrentamiento con el Gobierno, como la anunciada investigación a las empresas encuestadoras.

“Hay algunas actitudes que sí son equivocadas (del Congreso), (pero) yo no creo que justifique un adelanto de elecciones porque creo que hay que darle seguridad jurídica al país. Siempre he dicho, además, que no debemos generar precedentes nefastos como estos, de que un día nos gusta y recortamos el mandato, otro día no nos gusta y alargamos el mandato. Eso no está bien. La Carta Magna tiene que ser una Carta Magna que se respete y nos sostenga por muchos años”, resaltó.

INCONSTITUCIONAL

Pero Aráoz no fue la única congresista que cuestionó al jefe de Estado. Juan Sheput (Contigo) advirtió un “propósito sedicioso e inconstitucional que la historia juzgará” en la exhortación del jefe de Estado a que la población participe en una marcha en contra del Parlamento.

“El Presidente no se da cuenta del problema en el que mete a sus ministros al hacer sedición desde el Estado, invocando al pueblo a que se levante contra un poder del Estado”, sentenció.

Mauricio Mulder (Apra) expresó a su turno que es la primera vez que ve a un presidente alentar una marcha de esa índole para confrontar al Legislativo.

“El Presidente se imaginaba que estaba en Letonia, porque allí hace algunos años, cuando todavía era una republiqueta que no sabía a dónde ir, hubo una toma en el Parlamento. El pueblo no le ha hecho caso a Vizcarra porque quiere que gobierne. (Su invocación) es una falta constitucional porque está tratando de torcerle la mano al Congreso, cuando su deber es mantener la unidad de la República, del país y la democracia; está profundizando una confrontación con el Congreso, y ese es el gran problema que debería llevarlo a la vacancia. Sin embargo, sé que todavía no existe el ambiente político (para eso) en la mayoría de las bancadas”, remarcó.

En contraste, Úrsula Letona (Fuerza Popular) manifestó creer que la conducta de Vizcarra no encaja en algún tipo penal, pero que tampoco la compartía.

“No creo que sea bueno de las autoridades elegidas democráticamente (alentar una protesta). No se debe propiciar una marcha que plantea un adelanto de elecciones que no está en la Constitución”, puntualizó.

Finalmente, el vocero de Peruanos por el Kambio (PPK), Clemente Flores, subrayó que la opinión -en este caso, del jefe de Estado- no se le pude prohibir a nadie. “Es sobredimensionar un tema de una posición personal”, añadió.

SIMPLE MATEMÁTICA

En diálogo con Correo, el económetra Farid Matuk relató que desde el Museo de Arte de Lima (MALI) estimó el número de personas que participaron en la movilización.

“La manera que yo tengo es que me paro delante, veo cuánta gente pasa y es como un medidor de agua. A veces pasa más gente: el Partido Morado; pasa una banderola con diez personas, Acción Popular; a veces pasan pocos. Hago un cálculo y en vez de metro cúbicos, me salen el número de personas. El problema con los otros cálculos es que o no sé cómo lo hacen. Puede ser un método mejor, pero si nadie lo revela, yo podría decir que fueron un millón”, refirió el exjefe del INEI.

Agregó que él asiste a esta clase de manifestaciones desde 1973. “He visto de todas, desde las que son las hiperreprimidas hasta aquellas que no logran reunir ni a cinco personas”, agregó.

Respecto a la del último jueves, Matuk señaló que en ella no vio a las delegaciones de los gremios sindicales o de universidades como San Marcos, UNI o Federico Villareal, las que suelen engrosar estas protestas.

CIFRA

28 de julio: Vizcarra anunció la presentación del proyecto para el adelanto de elecciones.