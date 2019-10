Mercedes Aráoz rechazó usar la banda presidencial en juramentación

Síguenos en Facebook

Luego del mensaje a la Nación de Martín Vizcarra, la vicepresidenta Mercedes Aráoz comentó que se negó a usar la banda presidencial durante la juramentación en el Pleno del Congreso.

Sostuvo que no quería jurar al cargo por tratarse de una encargatura que estaba asumiendo por una suspensión temporal la que había sido aprobada por 86 votos en el Parlamento, pero que los voceros de las bancadas que no quisieron acatar la disolución anunciada por el jefe de Estado insistieron en que participe en la ceremonia.

“Me negué a la banda y no quería juramentar, porque era solo una encargatura”, dijo Araoz a El Comercio. “Y les dije que no iba a firmar ningún documento, no iba a llamar a las FF.AA., ni armar gabinete en la sombra ni nada por el estilo. Solo era un acto político”, añadió.

La vicepresidenta comentó que fueron sus asesores quienes le recomendaron actuar con prudencia, pero que “en la efervescencia del momento surgió la cruz y la biblia”.

“No (lo tenía previsto), todo fue confuso [...] Eso reconozco que fue un error. Yo sí asumí la encargatura y era válido dada la suspensión. Lo otro era accesorio e innecesario, era un gesto. Ahora juré como vicepresidenta encargada”, manifestó.

Mercedes Araoz insistió en que solo juró como “vicepresidenta encargada del cargo ante la suspensión temporal del presidente” y que no hizo ningún acto jurídico en ningún momento.

Luego de haber jurado ante Pedro Olaechea el lunes, el martes 1 de octubre y poco después de 24 horas de la ceremonia que se llevó a cabo en el Congreso, Mercedes Araoz publicó una carta en la cual decidía renunciar al cargo de vicepresidenta de la República.