Mercedes Aráoz sobre Máximo San Román: "Él me maltrató a mí en una reunión del comité político"

Máximo San Román señaló que usted maltrató y descalificó al entorno de PPK. ¿Fue así?

Eso es totalmente falso. Por supuesto que me he preocupado por el accionar de algunas personas, pero no tenía nada que ver con el partido, yo era invitada. Puedo decirlo, nunca lo he contado: el señor (San Román) me maltrató a mí en una reunión del Comité Político y yo tuve que decirle que esa no era la forma de expresarse.

¿De qué forma la maltrató?

Me maltrató feo. Porque me trataba de “pituca”, algo que no entiendo de dónde saca, porque soy una mujer que nació y creció entre Pueblo Libre, Magdalena y Jesús María. Soy una persona que se forjó desde abajo (...) Me siento orgullosa de donde vengo. Él más bien, muy machista, tuvo esas expresiones hacia mí.

¿Nunca tuvo alguna confrontación con algún integrante del partido?

No. Las discusiones son cara a cara y sí pueden haber diferencias. Pero hablábamos de frente, no tengo por qué estar ocultando nada. A mí no me interesa apropiarme del partido. Yo fui invitada, participé como miembro de la plancha, esa era mi función; no tenía por qué inmiscuirme en las tareas del partido.

¿Usted no tuvo nada que ver con la renuncia de San Román como asesor presidencial de Kuczynski?

El presidente (Kuczynski) lo quiso separar porque cometía muchas incidencias y contaba cosas del entorno más cercano. Incluso criticó al expremier Zavala y otros públicamente. Fue separado por su mal accionar, porque además estaba de asesor y no ayudaba al Presidente, y creo que buscaba intereses personales (...) No tengo mayor conflicto con nadie del partido, puedo tener diferencia de opinión, pero no tengo otras diferencias.

Dijo además que usted tiene ambición de poder. ¿Es una represalia por su salida del cargo de asesor?

Me imagino que sí, porque, la verdad, ambición de poder no tengo y ya lo he manifestado. Estoy trabajando para el Perú porque para eso vine, y además no tiene nada de malo tener poder para servir, no como algunos que se quieren servir para sí mismos. Quiero estar trabajando para el Presidente para entregar lo mejor para el país.

Consultado San Román por cambios en el gabinete, señaló que “si no ven negocio, no apoyan”. ¿Qué puede decir al respecto?

No sé por qué dice algo así. Yo no conozco a la gente de todo el gabinete, pero creo que si los eligió el Presidente, es porque tienen un interés de trabajar.