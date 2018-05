​Mercedes Aráoz sobre Villanueva: "El vacador no puede ser presidente del Consejo de Ministros"

La vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, volvió a referirse sobre César Villanueva y su designación como primer ministro. En una entrevista para El Comercio, la también congresista reiteró que continúa pensando que "el vacador no puede ser presidente del Consejo de Ministros". Asimismo, señaló que no considera que Villanueva "pueda ser alguien que represente la posibilidad de una reconciliación adecuada.

Para Aráoz, fue César Villanueva quien "provocó la situación que nos llevó a la crisis". "No quiso escuchar, alimentó sobre la base de infundios la idea de la vacancia. Pero no me interesa ya eso. La historia se contará como se deba contar y, eventualmente, se calmarán los ánimos", precisó.

No obstante, aseguró seguirá "colaborando con el presidente Vizcarra en bien del país". Cabe mencionar que César Villanueva ha sido sindicado como uno de los principales promotores de la vacancia contra el expresidente, Pedro Pablo Kuckzynski (PPK). Él fue el encargado de recolectar las firmas para lograr que la moción de vacancia pase al Congreso y se vote en el Pleno. Finalmente, PPK dimitió del cargo.

Respecto a los "mamanivideos", específicamente, uno nuevo que salió a la semana pasada en el que mencionan su nombre y la relacionan en la supuesta compra de votos para evitar el proceso de vacancia contra PPK y tráfico de influencias, Mercedes Aráoz dijo que se trata de "una infamia" y aseguró no hubo tal operación por parte del gobierno de Peruanos por el Kambio, ya que ellos se comportan "de acuerdo a esas regla".