Mercedes Aráoz: " Martín Vizcarra mencionó la posibilidad de que podría renunciar" (VIDEO)

La vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, reveló que el presidente Martín Vizcarra le mencionó la posibilidad de una renuncia y que si se efectúa, ella iba a seguir con el mandato tal como lo hizo él cuando Pedro Pablo Kuczynski dejó el sillón de Pizarro.

"Creo que el presidente ha sido bastante inexacto. Él mencionó de que había la posibilidad de que podría renunciar también y me dijo te quedarías tú, y yo le dije que en ese caso yo no renunciaría porque seguiría el mandato constitucional tal como lo hiciste tú y bajo el mismo argumento como tú lo has dicho porque yo creo que debería ayudarte de que no te afecten de mala fe, esa fue mi promesa, en respecto a su renuncia", expresó en diálogo con Punto Final.

Frente a un posible escenario de vacancia contra Martín Vizcarra, Aráoz consideró que no iba a participar porque no ve ninguna razón para dicho proceso.

"Le dije que si fabricaban una vacancia, por supuesto, que ahí yo no participaba, no concordaba. En este momento no veo ninguna razón para vacar al presidente", manifestó.

Mercedes Aráoz también se refirió a la posible decisión de Vizcarra de disolver el Congreso si niegan la cuestión de confianza, lo que él considerará si votan sobre la elección de magistrados del Tribunal Constitucional antes de que Salvador del Solar sustente lo anunciado en mensaje a la Nación.

"De esta forma de que puede tomar una decisión de esa naturaleza después de que se presenta la cuestión de confianza y que sea o no rechazada en el Pleno, no hay opción. Esa opción de tener las cosas antes no suceden", señaló.